Inaugurati due nuovi punti di raccolta, al via la convezione con Unicoop Firenze

Alia, quest’anno la raccolta di oli esausti sta crescendo del +17%

Ciolini: «Grazie alla collaborazione dei cittadini, che possono portare questi rifiuti sia ai box domotici che ai nostri altri punti di raccolta sparsi sul territorio»

[5 Agosto 2021]

Salgono a 25 i punti di raccolta oli esausti vegetali che si trovano accanto a supermercati Unicoop Firenze, che ogni anno – i dati sono al 2020 per 22 strutture Olly fornite da Eco.Energy – raccolgono 230 tonnellate di oli esausti: stamani sono stati infatti inaugurati due nuovi box domotici a Scandicci, accanto al Coop.Fi di via Aleardi e al Coop.Fi del Vingone.

«Gli oli esausti sono rifiuti altamente inquinanti, per questo motivo assieme ad Alia facilitiamo il più possibile le persone che li conferiscono in una rete di raccolta sempre più diffusa nel territorio: i nuovi punti Olly sono sistemi automatizzati, facili da usare e si trovano in luoghi molto frequentati dai cittadini», spiega l’assessora all’Ambiente del Comune di Scandicci Barbara Lombardini.

Un metodo che sta portando risultati: nel corso del 2020 sono state raccolte complessivamente da Alia 730 t di oli vegetali esausti: di queste 520 t con il sistema Olly (presente sia su area fiorentina ma anche pratese) mentre le restanti 210 t sono state conferite agli Ecocentri ed Ecofurgoni. Nel primo semestre del 2021 si è registrato un incremento del +17% di raccolta oli esausti raccolti rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

«Il quantitativo di olii vegetali esausti raccolti sta crescendo e questo grazie alla collaborazione dei cittadini – sottolinea Nicola Ciolini, presidente di Alia – che possono portare questi rifiuti sia ai box domotici che ai nostri altri punti di raccolta sparsi sul territorio. Il loro corretto conferimento e il conseguente avvio a riciclo garantiscono una gestione virtuosa di un rifiuto altrimenti molto impattante nelle falde acquifere».

Come dettaglia infatti Stefano Bianchi, direttore operativo di Eco.Energy, da 100 kg di olio «si producono sino a 20-25 kg di biodiesel e 65 kg di olio lubrificante. Simbolo del progetto la balena di Olly che grazie al lavoro di tutti può vivere in un mare più pulito perché l’olio viene raccolto e non smaltito erroneamente negli scarichi delle cucine».

E per continuare a migliorare, con l’inizio di agosto 2021 parte anche la convenzione Unicoop Firenze- Alia per quanto riguarda la gestione degli Olly che si trovano vicini ai Coop.Fi. Un passaggio importante che garantisce ai punti di raccolta maggiore efficacia e vede la cooperativa sempre più protagonista nel facilitare comportamenti eco-responsabili da parte dei suoi soci e clienti.

Queste le principali novità: le aree dove sono installati gli Olly di proprietà Coop.Fi passano in comodato d’uso gratuito a Alia, che si occupa della manutenzione dell’area e del box per la raccolta dei contenitori. Unicoop Firenze provvede alla fornitura di energia elettrica, oltre a riservarsi la possibilità di intervenire nelle aree dedicate per mantenerne il decoro. Spetta ad ogni modo ad Alia intervenire in caso di segnalazione e ritirare eventuali rifiuti impropri conferiti nell’area Olly.