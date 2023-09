Focus su raccolta differenziata ed economia circolare: ecco come partecipare

Alia porta l’educazione ambientale in 58 Comuni della Toscana centrale

Perra: «Per noi è un grande piacere, e allo stesso tempo una grande responsabilità, fornire risorse didattiche e supporto agli insegnanti»

[25 Settembre 2023]

Dopo aver coinvolto lo scorso anno 700 classi e oltre 17mila studenti, il gestore unico dei servizi d’igiene urbana della Toscana centrale (Alia) torna in aula con una nuova offerta formativa incentrata sull’educazione ambientale, a partire dall’importanza di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.

«Con questa iniziativa – spiega il presidente di Alia, Lorenzo Perra – vogliamo confermare il nostro impegno nel promuovere la consapevolezza ambientale attraverso programmi educativi mirati, che coinvolgano attivamente gli studenti e li aiutino a comprendere l’importanza di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti. Per noi è un grande piacere, e allo stesso tempo una grande responsabilità, fornire risorse didattiche e supporto agli insegnanti per facilitare l’insegnamento dell’educazione ambientale».

Le proposte didattiche sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, offrendo la possibilità di prenotare lezioni e incontri in presenza, da concordare con gli insegnanti.

In particolare sono stati ideati laboratori della durata di circa un’ora, ciascuno su tematiche riconducibili alla riduzione, al riutilizzo e al recupero dei rifiuti, pensate per promuovere i concetti di economia circolare e seconda vita della materia.

Per iscriversi all’iniziativa è sufficiente compilare on line i moduli pubblicati nella sezione del sito Alia dedicata all’educazione ambientale, o scrivere a educational@aliaserviziambientali.it per maggiori informazioni nel merito.