Ritiri dedicati anche per gli alberi sintetici

Alia, ecco come trasformare il vecchio albero di Natale in nuovo compost

Nei 58 Comuni dell’Ato Toscana centro, i cittadini possono portarli agli Ecocentri

[10 Gennaio 2022]

Il gestore dei servizi d’igiene urbana nei 58 Comuni dell’Ato centro, ovvero Alia, si impegna anche quest’anno a rendere il Natale una storia pienamente circolare, assicurando nuova vita agli ormai vecchi alberi.

Fino a domenica 23 gennaio, gli abeti rossi di Natale potranno infatti essere consegnati direttamente dai cittadini presso gli Ecocentri di Alia, così da essere avviati alle biocelle di compostaggio negli impianti ed essere trasformati in ammendante compostato; in alternativa questi alberi, opportunamente tagliati, possono essere conferiti insieme ai rifiuti organici, evitando così di lasciare gli abeti appoggiati all’esterno dei contenitori o sulle piattaforme interrate.

E gli alberi sintetici, invece, che fine fanno? Anche questi possono essere portati agli Ecocentri per poi essere avviati a smaltimento, oppure ritirati a domicilio attraverso il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, insieme ad altri rifiuti da far portar via.

Per conoscere gli orari di apertura dell’Ecocentro più vicino è possibile consultare il portale alla sezione Ecocentri, oppure contattare il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8,30 alle 14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).