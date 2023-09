Al via Puliamo il mondo, nella Toscana centrale Alia è al fianco di Legambiente

Il gestore dei servizi d’igiene urbana si occuperà di rimuovere i rifiuti raccolti al termine di ogni giornata, ma anche di organizzare approfondimenti e iniziative nei vari territori

[22 Settembre 2023]

Iniziano oggi i tre giorni clou di Puliamo il mondo, la storica campagna promossa in Italia da Legambiente – che da 31 anni ha portato lungo lo Stivale l’iniziativa internazionale Clean up the world –, che in Toscana prevede un fitto calendario di eventi in quasi 100 Comuni per ripulire strade, piazze, parchi, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati.

Le attività, nei Comuni di Ato Toscana Centro che hanno aderito alla manifestazione, sono sostenute dalla collaborazione di Alia, che al termine di ogni giornata si occuperà di rimuovere i rifiuti raccolti dai volontari, ma anche di organizzare approfondimenti e iniziative nei vari territori.

Ad esempio a Montemurlo, dove anche quest’anno la scuola media di via Deledda parteciperà con gli studenti di 4 classi per un totale di 93 bambini.

Interventi e iniziative anche ad Empoli – dove i ragazzi delle scuole primarie, a fianco delle associazioni di volontariato, puliranno le aree verdi nei pressi delle scuole –, ad Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Figline Incisa Valdarno, Greve in Chianti, Pistoia solo per citare alcune realtà coinvolte.

«Ci piace pensare e ricordare sempre che un futuro sostenibile e un ambiente sano sono il frutto di un grande lavoro di squadra, di sinergie e volontà comune – commenta Nicola Ciolini, vicepresidente di Alia – La nostra attività richiede ogni giorno il pieno ingaggio e il coinvolgimento dei cittadini, nel gesto quotidiano di evitare la produzione di rifiuti e di differenziarli correttamente. Siamo lieti di dare il nostro supporto all’iniziativa e ringraziamo tutti i volontari e Legambiente per l’impegno e il messaggio che rinnovano ogni anno con questa iniziativa».