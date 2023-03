Iniziate le operazioni manutentive di Enel green power

Al via lo svuotamento del lago di Pontecosi, potrà ospitare 300mila metri cubi d’acqua in più

«Un risultato importante sia per la capacità di invaso del lago sia per la fruizione turistica dell’area»

[27 Marzo 2023]

Mentre la siccità avanza (anche) in Toscana e si progettano nuovi invasi, la priorità va alla valorizzazione di quelli già esistenti per migliorarne la capacità di raccogliere acqua in sicurezza.

Sotto questo profilo Enel green power – che sul territorio regionale gestisce 13 dighe, 3 sbarramenti e 32 centrali idroelettriche – informa di aver avviato stamattina le operazioni per lo svuotamento del lago di Pontecosi a Pieve Fosciana (LU) per importanti interventi manutentivi, che permetteranno anche rimuovere i sedimenti depositatisi nell’invaso recuperando così circa 300mila mc di volume utile.

Le operazioni per lo svuotamento dureranno circa 10 giorni e comprenderanno il recupero della fauna ittica, parte della quale a valle dello sbarramento è già stata messa in sicurezza, e l’abbassamento dalla quota di minima regolazione alla quota di minimo invaso.

Poi sarà il momento degli intervenenti manutentivi veri e propri: l’invaso rimarrà vuoto fino alla fine di marzo del 2024, un anno durante il quale saranno realizzati interventi molto importanti, consistenti nell’adeguamento sismico della diga, il restyling di tutte le paratoie di scarico nonché nell’ammodernamento del sistema di monitoraggio e controllo, e un’attività finalizzata anche al miglioramento della sicurezza idrogeologica e alla salvaguardia ambientale.

«Al termine di queste attività – concludono da Enel green power – si prevede di poter riempire il bacino fino alla quota di massima regolazione di progetto, più alta di 1 metro rispetto alla quota fino ad oggi autorizzata, e quindi di recuperare i suddetti 300.000 m³ circa di volume utile di invaso. Un risultato importante sia per la capacità di invaso del lago sia per la fruizione turistica dell’area».