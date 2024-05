Il gestore dei servizi d’igiene urbana al lavoro con Comune e associazioni di categoria

Al via l’Ecomercato di Scandicci, la raccolta differenziata segna +8%

Perra (Alia Multiutility): «Un passo avanti importante per diffondere comportamenti virtuosi fra gli ambulanti, ma anche e soprattutto tra i tanti cittadini che frequentano il mercato»

[6 Maggio 2024]

L’Ecomercato ha preso ufficialmente il via a Scandicci, segnando un significativo aumento del 8% nella raccolta differenziata durante il mercato settimanale del sabato in piazza Togliatti, nel corso dei mesi di sperimentazione appena conclusi.

Ad ufficializzare l’avvio del progetto è arrivato adesso un protocollo d’intesa firmato tra Alia Multiutility – il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato centro – il Comune e le associazioni di categoria degli ambulanti, Assidea, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna, ha rappresentato un passo avanti importante per promuovere comportamenti virtuosi e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti.

L’obiettivo principale dell’Ecomercato è migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata nel mercato centrale, riducendo il degrado delle aree coinvolte e semplificando le operazioni di pulizia. Grazie alla fase sperimentale del progetto, condotta con successo, si è registrato un incremento significativo nella percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato, passando dal 65% al 73% dei rifiuti complessivi, pari a circa 1.400 chilogrammi ogni settimana.

«L’Ecomercato è un passo avanti importante per diffondere comportamenti virtuosi fra gli ambulanti, ma anche e soprattutto tra i tanti cittadini che frequentano il mercato – commenta Lorenzo Perra, presidente Alia Multiutility – È soprattutto grazie alle piccole azioni quotidiane di ciascuno di noi che si può contribuire ad aumentare qualità e quantità della raccolta differenziata e a combattere il degrado e l’inciviltà».

Il protocollo d’intesa è stato accolto con favore da parte delle associazioni degli ambulanti e dell’amministrazione comunale, riconoscendone l’importanza per la comunità. L’Ecomercato si propone ora di estendere il suo impatto positivo ad altri mercati settimanali della città, coinvolgendo attivamente venditori e clienti nella promozione di comportamenti sostenibili e responsabili.

Inoltre, il progetto prevede la presenza di un Ecofurgone di Alia in un’area facilmente accessibile del mercato, dove potranno essere conferiti i rifiuti provenienti dalle utenze domestiche, normalmente non conferibili nel circuito della raccolta porta a porta. Un’iniziativa che mira non solo a migliorare la gestione dei rifiuti durante il mercato, ma anche a fornire un servizio aggiuntivo per la comunità locale.