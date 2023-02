Economia circolare a km zero

Al via la nuova distribuzione gratuita del “Terriccio Buono” di Scapigliato

Dal 2018 sono oltre 61mila i sacchi distribuiti alle famiglie residenti nei Comuni di Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima

[28 Febbraio 2023]

Quest’anno parte in anticipo l’ormai tradizionale campagna di distribuzione gratuita del Terriccio Buono, l’ammendante compostato verde ottenuto dal riciclo di sfalci e potature che per il sesto anno consecutivo Scapigliato restituirà gratuitamente al territorio per chiudere a km zero il cerchio dell’economia circolare.

Proprio per venire incontro alla richieste della cittadinanza, quest’anno la campagna di distribuzione del Terriccio Buono partirà ufficialmente il 1 marzo, per chiudersi il 31 maggio (fino ad esaurimento scorte).

Dal 2018 sono oltre 61mila i sacchi distribuiti, e anche quest’anno le famiglie residenti nei Comuni di Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima potranno ritirare gratuitamente due confezioni di Terriccio Buono da 20 litri ciascuna: un’iniziativa in grado di unire la sostenibilità sociale a quella ambientale ed economica.

Sfalci e potature raccolti sul territorio vengono, infatti, inviati all’impianto per il compostaggio del verde attivo nel Polo gestito da Scapigliato; una volta trattati, questi vengono successivamente lavorati per migliorarne ulteriormente le caratteristiche, in modo da ottenere un compost di alta qualità per orti e giardini, che viene infine restituito ai cittadini.

Usare il Terriccio Buono significa migliorare la qualità del suolo, favorendone la fertilità, la capacità di assorbire e rilasciare acqua e di trattenere gli elementi nutritivi necessari allo sviluppo vegetale. Allo stesso tempo, l’uso del Terriccio Buono consente di evitare l’impiego di fertilizzanti industriali.

Per scoprire come ottenere i propri sacchi è sufficiente aprire il manuale coi consigli d’uso del Terriccio Buono che viene recapitato via posta alle famiglie del territorio: all’interno è presente un QR code da scansionare per accedere all’elenco delle attività convenzionate dove poter ritirare il compost.

Si tratta delle seguenti attività commerciali, che ringraziamo per la collaborazione: a Castiglioncello la Boutique Il Fiore e Fleurs di Laura D’Ecclesia; a Castelnuovo della Misericordia Fiororto e Società cooperativa agricola Terre dell’Etruria; a Gabbro Emporio Malanima; a Rosignano Marittimo l’Agraria Raggio di Sole; a Rosignano Solvay Garden Poggio Fiorito e Nati con la coda; a Vada l’Agraria Federica; a Santa Luce la Cooperativa agricola Pieve di Santa Luce; a Castellina Marittima la Pubblica Assistenza.

Per maggiori informazioni è sempre possibile contattare direttamente Scapigliato, chiamando lo 0586744153 oppure scrivendo una email a info@scapigliato.it.