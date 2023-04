Al via il bando per partecipare al nuovo premio giornalistico Anev “Energia del vento”

Nel 2024 si terrà XII edizione dell’iniziativa: in palio otto riconoscimenti e premi per 2.500€

[5 Aprile 2023]

Dopo la recente conclusione del Premio giornalistico Anev “Giuseppe Pasqualicchio – Energia del Vento” 2023, l’Associazione nazionale energia del vento apre adesso il bando per l’edizione 2024, con scadenza il 31 gennaio prossimo.

L’iniziativa come sempre è dedicata a Giuseppe Pasqualicchio, fondatore della Lucky Wind, imprenditore che fu tra i primi ad investire nel settore dell’energia eolica in Italia.

Per le sezioni foto, brevi video, illustrazioni e under 20 non è richiesta la pubblicazione su testate e l’iscrizione all’albo dei giornalisti. Per le altre categorie si deve essere iscritti all’ordine dei giornalisti.

Saranno dunque conferiti premi per servizi giornalistici pubblicati sulle seguenti categorie: carta stampata (quotidiani o periodici), tv, radio e podcast, internet, under 20, fotografia, brevi video (formati: quadrato 1:1 1080 x 1080 px; video panoramico 16:9 1080 x 608 px; video post 4:5 1080 x 1350 px; reel 9:16 1080×1920 px), illustrazioni.

Inoltre verrà riconosciuto, senza distinzione di categoria, al 1° servizio ritenuto particolarmente rappresentativo un premio in denaro pari a 1.000 euro; al 2° e al 3° un premio ciascuno di 500 euro e un premio di 500 euro riservato al vincitore “under 20”.

Invitiamo quindi tutti coloro che fossero interessati a concorrere a scaricare il bando ed inviarci i propri servizi, entro e non oltre il 31 gennaio 2024.