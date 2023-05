Gli appuntamenti continueranno fino al 23 settembre

Al via Circonomia, il festival dell’economia circolare alza il sipario sull’ottava edizione

Della Seta: «È una tappa importante per convincere gli italiani che difendere l’ambiente significa, prima di tutto, proteggere noi stessi»

[17 Maggio 2023]

Per l’ottava volta il dibattito pubblico italiano sulla transizione ecologica torna ad animarsi grazie a Circonomia, il festival dell’economia circolare che ha svelato oggi il proprio programma per l’edizione del 2023, che si dipanerà in più sessioni da qui al 23 settembre.

Due le fasi centrali: una sessione primaverile con una tre giorni di eventi concentrata dal 25 al 27 maggio (denominata Circonomia lab), e quella autunnale dal 14 al 23 settembre.

Tra le due sessioni ci sarà spazio per una nuova grande partnership di Circonomia, quella con il Festival internazionale dell’economia di Torino dove, sabato 3 giugno alle 11 presso il Museo del Risorgimento si terrà l’incontro “Economia, etica, ecologia: quale destino per l’Europa”.

Tutti gli altri eventi si svolgeranno nella sala convegni di Palazzo Banca d’Alba e saranno aperti (gratis) al pubblico e trasmessi sulle varie piattaforme social e su Circonomia TV: si rivolgono a un pubblico non solo di addetti ai lavori, ma a tutti i cittadini consapevoli che l’economia circolare sia la via maestra per ripartire, dando un senso e un futuro all’idea di “green new deal”.

«Questo Festival – spiega Roberto Della Seta, direttore scientifico di Circonomia – ha un obiettivo semplice da dire ma molto impegnativo da realizzare: diffondere tra i cittadini la consapevolezza che l’economia circolare, la transizione ecologica ed energetica, la lotta alla crisi climatica, non sono temi astratti, ma la premessa obbligata per difendere il nostro comune benessere di italiani, di europei, di umani. Da otto anni ci impegniamo per rendere concreta e vincente questa sfida: l’edizione 2023 è una tappa importante per convincere gli italiani che difendere l’ambiente significa, prima di tutto, proteggere noi stessi».

Il programma completo del festival è disponibile online, qui: https://circonomia.it/il-festival/programma-2023/