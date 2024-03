Un’opportunità unica in Italia, aperta agli studenti dell’Ateneo come anche a soggetti esterni

Al via all’Università di Siena il nuovo corso di Sostenibilità, aperto a tutti

Le lezioni si terranno in 12 incontri, da metà marzo a fine maggio: «L'obiettivo è creare le basi per sviluppare una conoscenza critica della sostenibilità»

[5 Marzo 2024]

Dal 15 marzo l’Università di Siena avvierà la nuova edizione del suo pluripremiato corso in Sostenibilità, aperto a tutti gli studenti iscritti all’Ateneo come anche al personale tecnico e a tutti i cittadini interessati.

Il corso rappresenta un unicum a livello nazionale, pensato per offrire una solida base introduttiva su un tema tanto complesso quanto attuale.

«Focalizzandoci sulla diversità dei messaggi, dei linguaggi, delle idee, dei relatori e dei partecipanti proponiamo – spiegano dall’Ateneo – una vera sfida in questo progetto didattico. L’obiettivo è creare le basi affinché ogni studentessa e ogni studente sia in grado di sviluppare una conoscenza critica della sostenibilità».

Per raggiungere l’obiettivo, come ogni anno l’Università di Siena metterà a disposizione dei corsisti una sinfonia di docenti e insegnamenti diversi, che esploreranno gli aspetti ambientali, economici, giuridici, energetici, urbanistici, sociologici della sostenibilità, intrecciati per creare un insegnamento realmente transdisciplinare.

Giunto all’XI edizione, il corso si terrà nell’Aula magna del complesso didattico di Pian dei Mantellini (piazzetta Enzo Tiezzi, 1) a partire dal 15 marzo; le lezioni si snoderanno in 12 incontri fino al 31 maggio, tutti di venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (salvo l’eccezione di martedì 26 marzo e lunedì 22 aprile).

Come sempre il responsabile del corso è Federico M. Pulselli, chimico dell’ambiente all’Università di Siena nonché storica firma del think tank di greenreport, Ecoquadro.

Il corso di Sostenibilità è attivato presso la laurea magistrale in Ecotossicologia e sostenibilità ambientale e, per gli interessati, il superamento dell’esame finale (sotto forma di test con domande chiuse e aperte) permetterà di conseguire 6 Cfu. A chi seguirà almeno il 50% delle lezioni, sarà inoltre attribuito l’open badge “Sustain-Ability”.

Per la prima volta, inoltre, quest’anno il corso prevede anche una collaborazione con la Florida Gulf Coast University (Usa), per offrire un’esperienza di apprendimento secondo il modello Collaborative online international learning (Coil).

Le lezioni del corso si terranno in presenza, ma la possibilità di seguirle in teledidattica resterà valida per gli studenti di sedi diverse da Siena (Arezzo, Grosseto, San Giovanni Valdarno, dalle rispettive strutture universitarie) e per i cittadini non iscritti all’Ateneo.

Il programma delle lezioni sarà pubblicato appena possibile. Per maggiori informazioni: https://www.dsfta.unisi.it/it/didattica/sostenibilita.