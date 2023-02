Al via all’Università di Pisa il primo corso trasversale in Sostenibilità

Pizzanelli: «L’approccio è multidisciplinare e comprende la dimensione economica, ambientale e sociale dello sviluppo sostenibile»

[16 Febbraio 2023]

Ormai da anni l’Università di Siena porta avanti un corso interdisciplinare in Sostenibilità, aperto a tutti gli interessati oltre che agli studenti dell’Ateneo; una simile iniziativa viene adesso messa in campo anche dall’Università di Pisa, pur limitando l’accessibilità ai propri studenti.

L’Ateneo ha infatti deciso di fornire strumenti e competenze trasversali agli iscritti, mettendo in campo corsi su tre temi: sostenibilità, studi di genere e imprenditorialità.

«All’Università come altrove si studia per discipline, ma è sempre più importante imparare ad attraversare gli steccati e a cercare percorsi, appunto, trasversali – spiega Giovanni Paoletti, prorettore alla didattica dell’Università di Pisa – i temi scelti per questi primi corsi indicano poi una volontà precisa da parte dell’Università di leggere il presente e di coglierne la complessità».

Si parte domani, venerdì 17 febbraio, con “L’Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile” curato dalla professoressa Giovanna Pizzanelli della Commissione per lo sviluppo sostenibile di Ateneo (Cosa). Saranno in tutto 12 lezioni su Teams tenute da docenti ed esperti dell’Ateneo, per un totale di 3 cfu.

«Vogliamo introdurre studentesse e studenti al concetto di sviluppo sostenibile come articolato nei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 – argomenta Pizzanelli, responsabile dell’iniziativa insieme ad Elisa Giuliani, presidente della Cosa e prorettrice per la Sostenibilità e l’agenda 2030 – L’approccio è multidisciplinare e comprende la dimensione economica, ambientale e sociale dello sviluppo sostenibile per dare gli strumenti a sostegno di una ampia consapevolezza sul tema. Capire le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile significa conoscere il ruolo delle imprese, della tecnologia e delle istituzioni pubbliche nel perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030».

Sempre domani, inoltre, alle ore 12 nella Sala dei mappamondi del Rettorato, si terrà una breve cerimonia dedicata ai vincitori dei premi di studio banditi dall’Università di Pisa sui temi della sostenibilità e in particolare sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030.