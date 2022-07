Al via a Marciana Marina il quarto SEIF – Sea Essence International Festival

Il programma del festival del mare all’Isola d’Elba

[8 Luglio 2022]

Tutto pronto per la quarta edizione di SEIF – Sea Essence International Festival, rassegna internazionale dedicata alla salvaguardia e valorizzazione del mare e della sua essenza.

Tre giorni di festival organizzati dalla Fondazione Acqua dell’Elba con il patrocinio di Regione Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Comune di Marciana Marina, Comune di Marciana, Comune di Portoferraio, Università IULM e Accademia di Belle Arti di Brera, Legambiente e VisitElba.

PROGRAMMA

VENERDÌ 8 LUGLIO

Preserata:

Seminario Transizioni e nuovi paesaggi

Moderatrice: Tonia Cartolano, SkyTg24

18.00 – 18.30: saluti di benvenuto

Fabio Murzi e Norman Larocca, organizzatori di SEIF

Gabriella Allori, Sindaco di Marciana Marina

Simone Barbi, Sindaco di Marciana

Angelo Zini, Sindaco Portoferraio

Giampiero Sammuri – Presidente Federparchi (videomessaggio)

18.30 – 19.30: Nuovi Paesaggi e Nuove Società – Quali saranno i paesaggi che caratterizzeranno i nostri centri abitati, le nostre campagne, le nostre coste e i nostri mari nel prossimo futuro? Eolico? Solare? Quale equilibrio tra esigenze energetiche e vincoli paesaggistici? Una nuova “grammatica” della bellezza paesaggistica? In definitiva: come gestire la transizione ecologica integrandola in nuovi equilibri ambientali, economici e sociali?

Cecilia Cellai – membro del Segretariato e referente organizzazioni giovanili

Francesca Santoro, responsabile dell’educazione all’oceano (Ocean Literacy) nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030) delle Nazioni Unite

JONATHAN PARKER, Senior Expert, Direzione Generale Ambiente, Commissione Europea.

Alberto Improda, Membro del Consiglio Direttivo Presso ESG European Institute

Alberto D’Alessandro – Esperto Comunicazione Corporate, già Direttore dell’Ufficio in Italia del Consiglio d’Europa.

Maria Cristina Galli – Vicedirettrice Accademia di Belle Arti Brera

20.15 – 20.30: Paesaggi Marini Futuri. Quali saranno i paesaggi marini futuri? Come si declina il dibattito a livello locale? Come saranno i porti del futuro?

Maurizio Burlando, direttore Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Michele Manigrasso, direttore editoriale di Seascape https://seascape.itInternational Journal of Architecture, urbanism and Geomorphology of costal Landscapes

Umberto Mazzantini, Responsabile Mare Legambiente Toscana (relazione: “I porti del futuro”)

20.15 – 20.30: conclusioni

Gianni Anselmi, Consigliere Regione Toscana

Marco Landi, Consigliere Regione Toscana

Serata: Beyond. Il futuro raccontato dal cinema Serata a cura di Università IULM Quale ruolo, nel tempo, ha avuto il cinema nell’abituare (educare?) noi tutti – il nostro “occhio” e il nostro “spirito” – a un futuro prossimo venturo? Un futuro fatto di innovazioni tecnologiche, rivoluzioni ambientali, nuovi assetti societari? Le pellicole che hanno nel tempo ritratto il futuro sono state molte: futuri immaginati magari mai realizzati o futuri in effetti poi verificatisi, per esempio sotto il profilo tecnologico. La serata presenterà un docu-film che indaga il rapporto tra cinema e futuro, la sua capacità di aiutarci a “visualizzare” e a “mettere a fuoco il nostro domani”.

SABATO 9 LUGLIO:

Mattina (10-13) Attività ludico-educativa a cura di Legambiente ANIMALI IN VIAGGIO e TARTAGIOCHI Scopriremo come alcuni animali si spostano per adattarsi ai cambiamenti climatici. L’esempio più vicino a noi sono le tartarughe marine, che da alcuni anni nidificano sempre più a nord del Mediterraneo, arrivando anche all’isola d’Elba. Scopriremo anche i viaggi di altri animali, che diventano ospiti più o meno graditi a seconda delle loro caratteristiche e dell’ambiente in cui si trovano. Oltre al laboratorio ci saranno anche i Tartagiochi, attività ludiche organizzate da Legambiente in diverse spiagge elbane durante l’estate. Questa volta saranno a Marciana Marina!

Pomeriggio (15-18) Attività ludico-educativa a cura di Legambiente PESCE GRANDE MANGIA PESCE PICCOLO Scopriremo la catena alimentare che parte dai microrganismi marini e arriva fino a noi e l’impatto che alcune nostre scelte hanno sull’equilibrio dell’ecosistema. Parleremo di plastica e altri rifiuti in mare e di come questi entrano nella catena alimentare finendo purtroppo anche nel nostro piatto sotto forma di microplastiche. Infine ci confronteremo sulle scelte che possiamo fare per evitare che ciò accada.

Preserata: Future Societies – Donne e Mare Modera: Diana de Marsanich

18.30 – 20.30: quale società per un futuro sostenibile? quale ruolo per le donne nella tutela dell’ambiente marino?

Rossella Muroni, deputata, vicepresidente della VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici)

Marta Musso, donna di mare 2022 https://decenniodelmare.it/donna-di-mare-2022/

Alessandra Nardini, Assessora Regione Toscana a istruzione,formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere

Daniela Addis – Presidentessa Generazione Mare ed esperta di diritto internazionale dell’ambiente e del mare

Federico Massimo Ceschin – Presidente SIMTUR e European Climate Pact Ambassador

Marzia Camarda, Imprenditrice culturale, Consulente indipendente del Gruppo Misto della Camera dei Deputati ed Esperta di didattica e gender equality

Johanna Wiedling, MsC – Scientific Collaborator and Expedition Leader Italy, AQUEIS / Sail and Explore Association

Serata: Una savia bambina. Gianni Rodari e i modelli femminili. Serata teatrale

Lo spettacolo ripercorre i cinque temi principali che riguardano i rapporti tra uomini e donne (il corpo, il lavoro, la coppia, la famiglia, i modelli educativi), leggendo brani spassosi tratti da testi di Rodari e commentandoli. Lo spettacolo è stato rappresentato al Teatro di Bologna, alla Fondazione Feltrinelli a Milano, al Teatro Farfalla (sempre a Milano), al Teatro Gioiello di Bolzano, al Polo del ‘900 di Torino e in altri teatri. Gianni Rodari è un autore famosissimo e molto amato: il pubblico può essere costituito da genitori, insegnanti, bambini e ragazzini, da pubblico generalista. Lo spettacolo tiene insieme sia la dimensione ludica e letteraria legata ai testi elaborati da Rodari, sia la dimensione educativa (legata ai ruoli famigliari) e legata all’empowerment, in maniera coerente rispetto alle altre iniziative attivate dal festival.

DOMENICA 10 LUGLIO:

Mattina (10-13) Attività ludico-educativa a cura di Legambiente IL MIO POSTO DEL CUORE NEL FUTURO Partendo dal nostro posto del cuore, che può essere sia uno spazio aperto che un edificio o una stanza, cercheremo di capire quali sono le caratteristiche che ci piacciono e che lo rendono speciale, come potrebbero cambiare nel futuro e come vorremmo farlo diventare (o rimanere!)

Pomeriggio (15-18) Attività ludico-educativa a cura di Legambiente IL TEMPO DELLA NATURA E IL TEMPO DELL’UOMO Durante queste attività rifletteremo sulla dimensione temporale dei cambiamenti, sui tempi della natura nei suoi equilibri e quelli imposti invece dall’uomo con le sue attività, a partire dalla dimensione micro fino a quella planetaria del riscaldamento globale.

Preserata: Inaugurazione del Premio Arte Acqua dell’Elba 2022, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera. 20 giovani talenti dell’Accademia milanese ritraggono I paesaggi del futuro.

Domenica 10 luglio (inaugurazione ore 18.30), presso la Sala di Arti figurative Telemaco Signorini a Portoferraio, torna il Premio Arte Acqua dell’Elba, giunto quest’anno alla sua sesta edizione. Il premio, realizzato in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti Brera, vedrà 2 novità importanti.

La prima è relativa al trasferimento del progetto all’interno delle attività della neonata Fondazione Acqua dell’Elba – che opererà in favore della crescita ambientale, sociale, economica e culturale dell’Isola d’Elba; la seconda novità è l’affiancamento di questa edizione del premio Arte Acqua dell’Elba al Sea Essence International Festival (SEIF), il festival dedicato alla protezione del mare che si terrà proprio nei giorni dall’8 al 10 luglio che ha come obiettivo celebrare il mare e la sua bellezza grazie al contributo delle arti, della storia, dell’economia, dell’antropologia, della cultura, della politica, della musica, del cinema e della società. “Unire” il Premio Arte Acqua dell’Elba a SEIF, è stato quindi quasi “naturale” e il tema conduttore del festival – Future Landscapes – è diventato anche il tema della mostra delle opere che hanno partecipato al premio.

I “Future Landscapes”, ovvero i paesaggi futuri, reali e metaforici, che caratterizzeranno la società di domani sono l’oggetto di questa nuova mostra, che grazie all’opera visionaria dei 20 giovani talenti dell’Accademia di Brera, avremo la possibilità di assaporare e vedere, fino al 17 luglio (tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 23.00).

Serata: GAUDATS JUNK BAND

LO SPETTACOLO: Una band speciale che suona su strumenti auto costruiti. Una band speciale che suona su strumenti auto costruiti, questo è Il progetto “Junk Band”, di Daniele “Gaudats” Guidotti, al quale aderiscono gli amici musicisti a “Chilometro Zero”; la band è difatti formata da vecchi amici, con i quali Daniele ha avuto continui rapporti musicali, provenienti dalle esperienze più disparate a costituire un piccolo “melting pot” artistico, che contribuisce a dare vita ad un sound del tutto particolare.

Lo spettacolo non ha solo l’interesse fornito da improbabili strumenti realizzati con materiale destinato allo scarto, ma è strutturato in modo da risultare coinvolgente per il pubblico, il quale, viene costantemente invitato ad interagire con la band.

Lo show propone la rivisitazione in chiave “Junk” di famosi brani stranieri, spaziando trasversalmente tra i generi a dimostrare che molto è possibile con un po’ di entusiasmo e di “follia”. Al progetto “Gaudats Junk Band” aderiscono anche personaggi molto conosciuti come Marco Bachi (bassista della Bandabardò) ed il frontman Rick Hutton, volto di Videomusic negli anni ’80-’90, conduttore radiofonico e presentatore del Porretta Soul Festival. I musicisti si esibiscono, coerentemente, con abiti forniti dall’emporio del riuso solidale “Daccapo”di Capannori (LU).