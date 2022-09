Al ritmo attuale ci vorranno 300 anni per raggiungere la piena uguaglianza di genere

Le crisi globali e il contraccolpo su salute e diritti sessuali e riproduttivi delle donne peggiorano le disparità di genere

[9 Settembre 2022]

Secondo il nuovo rapporto “Progress on the Sustainable Development Goals (SDG): The Gender Snapshot 2022”, pubblicato da UN Women e United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), «Al ritmo attuale di progresso, potrebbero essere necessari quasi 300 anni per raggiungere la piena uguaglianza di genere. Le sfide globali, come la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze, i conflitti violenti, i cambiamenti climatici e il contraccolpo contro la salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne stanno esacerbando ulteriormente le disparità di genere».

Il rapporto evidenzia che, «Al ritmo attuale dei progressi, l’SDG 5, ovvero il raggiungimento dell’uguaglianza di genere, non sarà raggiunto entro il 2030».

Presentando il rapporto, Sima Sami Bahous, direttrice esecutiva di UN Women ha detto che «Questo è un punto di svolta per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere mentre ci avviciniamo ad arrivare metà strada verso il 2030. E’ fondamentale mobilitarci ora per investire sulle donne e sulle ragazze per rivendicare e accelerare progresso. I dati mostrano innegabili regressioni nelle loro vite, aggravate dalle crisi globali: nei redditi, nella sicurezza, nell’istruzione e nella salute. Più tempo impiegheremo per invertire questa tendenza, più costerà a tutti noi».

UN Women e UN DESA fanno notare che «Senza un’azione rapida, i sistemi legali che non vietano la violenza contro le donne, non proteggono i diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia, ad esempio negando alle donne il diritto di trasmettere la loro nazionalità ai propri figli, o di ereditare, non forniscono loro pari retribuzione e benefici sul lavoro, e non garantiscono i loro uguali diritti di possedere e controllare la terra, possono continuare ad esistere per le generazioni a venire».

Il rapporto stima che «Al ritmo attuale di avanzamento, ci vorranno fino a 286 anni per colmare i gap nella protezione legale ed eliminare le leggi discriminatorie, 140 anni affinché le donne siano rappresentate equamente in posizioni di potere e leadership sul posto di lavoro e almeno 40 anni per ottenere una rappresentanza paritaria nei parlamenti nazionali. Per eradicare i matrimoni precoci entro il 2030, i progressi devono essere 17 volte più rapidi rispetto ai progressi dell’ultimo decennio, con le ragazze provenienti dalle famiglie rurali più povere e nelle aree colpite da conflitti che dovrebbero soffrire di più».

Il rapporto evidenzia anche una preoccupante inversione di tendenza sulla riduzione della povertà e denuncia che l’aumento dei prezzi rischia di esacerbare questa tendenza. Entro la fine del 2022, circa 383 milioni di donne e ragazze vivranno in condizioni di estrema povertà (con meno di 1,90 dollari al giorno) rispetto a 368 milioni di uomini e ragazzi. Nella maggior parte del mondo, molte altre avranno un reddito insufficiente per soddisfare bisogni primari come cibo, vestiti e un alloggio adeguato. Se le tendenze attuali continuano, nell’Africa subsahariana, entro il 2030 più donne e ragazze vivranno in condizioni di estrema povertà rispetto ad oggi.

Il rapporto sottolinea che «L’invasione dell’Ucraina e la guerra in corso stanno ulteriormente peggiorando l’insicurezza alimentare e la fame, soprattutto tra donne e bambini, limitando le forniture di grano, fertilizzanti e combustibili e spingendo l’inflazione. Nel 2021, circa il 38% delle famiglie con capofamiglia nelle aree colpite dalla guerra ha sperimentato un’insicurezza alimentare moderata o grave, rispetto al 20% delle famiglie con capofamiglia uomini».

Gli altri fatti e cifre più importanti evidenziati nel rapporto sono:

Nel 2020, la chiusura di scuole e asili nido ha richiesto 672 miliardi di ore di assistenza all’infanzia aggiuntiva non pagata a livello globale. Supponendo che il gap di genere nel lavoro di cura fosse rimasto lo stesso di prima della pandemia, le donne avrebbero sostenuto 512 miliardi di quelle ore.

A livello globale, nel 2020 le donne hanno perso circa 800 miliardi di dollari di reddito a causa della pandemia e, nonostante un rimbalzo, la loro partecipazione al mercato del lavoro dovrebbe essere inferiore nel 2022 rispetto a quella pre-pandemia (50,8%, rispetto al 51,8% per cent nel 2019).

Ora ci sono più donne e ragazze sfollate con la forza che mai: circa 44 milioni di donne e ragazze entro la fine del 2021.

Oggi, oltre 1,2 miliardi di donne e ragazze in età riproduttiva (15-49 anni) vivono in Paesi e aree con alcune restrizioni all’accesso all’aborto sicuro.

In vista del Transforming Education Summit che si terrà a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, il rapporto ricorda che «Il raggiungimento dell’istruzione universale delle ragazze, sebbene non sufficiente di per sé, migliorerebbe significativamente tale prospettiva. Ogni anno in più di scolarizzazione può aumentare fino al 20% i progressi di una ragazza da adulta, con ulteriori impatti sulla riduzione della povertà, una migliore salute materna, una minore mortalità infantile, una maggiore prevenzione dell’HIV e una minore violenza contro le donne».

Il rapporto dimostra che «La cooperazione, le partnership e gli investimenti nell’agenda per l’uguaglianza di genere, anche attraverso maggiori finanziamenti globali e nazionali, sono essenziali per correggere la rotta e rimettere in carreggiata l’uguaglianza di genere».

Maria-Francesca Spatolisano, segretaria generale aggiunta per il coordinamento delle politiche e gli affari inter-agenzie di UN DESA, ha concluso: «Le crisi globali a cascata stanno mettendo a repentaglio il raggiungimento degli SDG, con un impatto sproporzionato sui gruppi di popolazione più vulnerabili del mondo, in particolare donne e ragazze. L’uguaglianza di genere è una base per il raggiungimento di tutti gli SDG e dovrebbe essere al centro di una migliore ricostruzione».