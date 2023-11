Aisa impianti protagonista al Premio Scudo 2023 di Chianciano Terme

Cherici: «Un luogo visitato ogni giorno da numerosi appassionati e cittadini che possono comprendere la complessità del tema impiantistico e come questa realtà tenga in sicurezza un bacino di circa 400 mila persone dall'emergenza rifiuti»

[10 Novembre 2023]

Domani, sabato 11 novembre, il PalaMontepaschi di Chianciano Terme ospiterà il prestigioso “Premio Scudo”, arrivato quest’anno alla terza edizione con un appuntamento che vedrà tra i suoi protagonisti anche la Aisa impianti, la partecipata pubblica aretina dedita all’economia circolare all’insegna del motto “Zero spreco”.

Prima della cerimonia, in agenda alle 21, ci sarà infatti spazio per il dibattito e l’approfondimento sul tema dello sviluppo sostenibile col talk Verso il mondo di domani: buone pratiche ambientali, cui parteciperanno Giacomo Cherici, presidente Aisa Impianti, l’assessora all’Ambiente della Regione Toscana Monia Monni e il generale di brigata Giuseppe Vadalà, commissario di Governo per la bonifica delle discariche abusive e dei siti contaminati.

Insieme a loro, il colonnello Alberto Veracini, del reparto Carabinieri biodiversità di Pieve Santo Stefano, Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico, il presidente di Federparchi e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna Luca Santini e Francesco Macrì, presidente Estra.

«Aisa Impianti Zero spreco – spiega Cherici (nella foto, ndr) – nasce dalla necessità di adeguare un vecchio termovalorizzatore, che era destinato al mero smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alle nuove esigenze ovvero l’incremento delle raccolte differenziate soprattutto della frazione organica (umido). La sfida era farlo senza intaccare le tariffe dei cittadini, ricavando le risorse per finanziare la costruzione dei nuovi reparti dalla propria capacità industriale energetica».

Un obiettivo che ad oggi può dirsi raggiunto: seguendo il Piano industriale che ha ricevuto il via libera dalla Regione nel 2020, in questi anni Aisa impianti ha realizzato nel Polo impiantistico di San Zeno (AR) il biodigestore anaerobico Verde 70 – in grado di produrre compost e un’energia rinnovabile come il biometano, a partire dai rifiuti organici – e sta completando una nuova linea di termovalorizzazione.

«Un processo di crescita – sottolinea Cherici – affiancato da una profonda interazione con il territorio, attraverso le numerose iniziative di “Zero spreco”: concerti, eventi sportivi, scuole di cucina, corsi per ordini professionali e meeting su materie scientifiche. La filosofia è quella di farsi conoscere restituendo al territorio ogni possibile azione e/o iniziativa positiva. La centrale si è dotata anche di un osservatorio solare e astronomico, oggi sede degli astrofili aretini: un luogo visitato ogni giorno da numerosi appassionati e cittadini che possono comprendere la complessità del tema impiantistico e come questa realtà tenga in sicurezza un bacino di circa 400 mila persone dall’emergenza rifiuti».

Tant’è che il Polo di San Zeno si è offerto adesso di aiutare anche i territori limitrofi, colpiti dall’alluvione, dando disponibilità a gestire 4mila tonnellate di rifiuti provenienti dall’area interessata.

Dopo il talk, la serata a Chianciano proseguirà con la cerimonia di assegnazione del Premio Scudo 2023, condotta da Giancarlo Magalli, e vedrà salire sul palco l’attore e presentatore televisivo Flavio Insinna, l’imprenditore umbro Brunello Cucinelli e Licia Colò, conduttrice, autrice televisiva e scrittrice.

Tra i riconoscimenti, anche quello alla responsabile di Rai Meteo Claudia Adamo e a Chiara Giallonardo, conduttrice di Linea Verde, all’ingegnera ed ecologista Annalisa Corrado e Alessandro Gassmann, protagonisti del progetto “Green heroes”. Il premio alla carriera andrà all’attrice e doppiatrice Ottavia Piccolo.

L. A.