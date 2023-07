Aisa impianti lancia la Zero spreco card, nuovi benefici per il territorio

Sacchetti: «Riusciamo a dare un valore aggiunto ad un primo gruppo di famiglie prossime all’impianto di San Zeno, indipendentemente dai confini comunali»

[7 Luglio 2023]

Servirà alla famiglie più vicine all’impianto per rifornirsi di biometano e accedere a servizi per la persona

Con una doppia presentazione, a Roma – nel corso dell’evento “Missione Italia” – e ad Arezzo, è stata lanciata oggi la Zero spreco card, il nuovo strumento di Aisa impianti per promuovere direttamente sul territorio la diffusione di benefici socioeconomici legati all’economia circolare.

«Con la Zero spreco card riusciamo a dare un valore aggiunto ad un primo gruppo di famiglie prossime all’impianto di San Zeno, indipendentemente dai confini comunali, e ad avere la possibilità di allargare, di anno in anno, il territorio servito dalla Zero spreco card», spiega l’assessore all’Ambiente di Arezzo, Marco Sacchetti.

La card servirà infatti a rifornirsi di biometano, non appena il digestore anaerobico appena inaugurato ne produrrà a sufficienza, ad accedere a servizi per la persona (istruzione, assistenza sanitaria, attività sportive, ecc.) ma anche ad avere un costante e diretto rapporto con la propria azienda pubblica.

L’iniziativa parte con un primo gruppo consistente di famiglie, le più vicine al Polo impiantistico di San Zeno, a cui verrà riconosciuto, per il primo anno, un bonus sulla card.

L’importo del bonus ed il numero di famiglie varieranno di anno in anno a seconda della produttività dei reparti del polo tecnologico di San Zeno, e in particolare dipenderà da alcuni importanti fattori tra cui la produzione di biometano, la produzione di energia elettrica e la partecipazione alle iniziative aziendali.

L. A.