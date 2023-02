Agrisolare, Enel X e Intesa Sanpaolo insieme per aiutare le Pmi ad accedere ai fondi Pnrr

[1 Febbraio 2023]

La cosiddetta misura “Parco agrisolare”, incardinata nel Piano nazionale di recupero e resilienza (Pnrr), destina 1,5 mld di euro per sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

Risorse importanti per lo sviluppo sostenibile del comparto agricolo, cui però non è semplice accedere: per questo Enel X e Intesa Sanpaolo hanno avviato un’iniziativa per aiutare le Pmi a partecipare ai nuovi bandi Pnrr per la realizzazione di parchi agrisolari.

«Il Pnrr può rappresentare una grande occasione di sviluppo per l’Italia e noi vogliamo continuare ad affiancare le imprese consentendo loro di cogliere tutte le opportunità legate all’attuazione del Piano», spiega Augusto Raggi, responsabile di Enel X Italia.

In particolare, secondo quanto previsto dall’accordo, Enel X e Intesa Sanpaolo sosterranno le imprese ciascuna nel rispettivo ambito di competenza, supportandole nella costruzione di parchi agrisolari sui propri fabbricati agricoli.

Enel X aiuterà le imprese a dotarsi di impianti fotovoltaici da realizzare anche nell’ambito del bando, offrendo servizi di consulenza tecnica e progettuale.

Intesa Sanpaolo, grazie alla collaborazione tra la Divisione banca dei territori e la Divisione Imi corporate & Investment banking, supporterà con soluzioni ad hoc le imprese nella realizzazione dei progetti.

«Ancora una volta siamo orgogliosi di lavorare al fianco di Enel X e in sinergia con la Direzione agribusiness di Intesa Sanpaolo per un accordo virtuoso che contribuirà alla trasformazione in chiave sostenibile del settore agricolo nazionale», commenta Richard Zatta di Intesa Sanpaolo.