Lezioni al via il 23 febbraio, aperte a studentesse e studenti di ogni corso di laurea

Agenda 2030 e sviluppo sostenibile, riparte il corso trasversale dell’Università di Pisa

Pizzanelli: «L’approccio è multidisciplinare e comprende la dimensione economica, ambientale e sociale»

[20 Febbraio 2024]

di

Enza Soldano

Come già l’anno scoro, all’Università di Pisa è pronto a ripartire il corso “L’Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile” coordinato dalla professoressa Giovanna Pizzanelli, nell’ambito della Commissione per lo sviluppo sostenibile di Ateneo presieduta dalla prorettrice Elisa Giuliani.

Si tratta di uno dei tre corsi trasversali promossi quest’anno dall’Università di Pisa, ovvero aperti a studenti e studentesse indipendentemente dal corso di laurea di iscrizione.

Domani 21 febbraio inizierà il corso trasversale “Studi di genere e prospettive interdisciplinari”; a settembre prenderà il via la nuova edizione del corso su imprenditoria e star up del primo semestre coordinato dal professore Corrado Priami; il 23 febbraio, infine, partirà il corso su Agenda 2030 e sviluppo sostenibile, che si articolerà lungo 12 lezioni fino al 24 maggio.

«Vogliamo introdurre studentesse e studenti al concetto di sviluppo sostenibile come articolato nei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 – spiega Pizzanelli – L’approccio è multidisciplinare e comprende la dimensione economica, ambientale e sociale, capire queste tre dimensioni dello sviluppo sostenibile significa conoscere il ruolo delle imprese, della tecnologia e delle istituzioni pubbliche nel perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030».

Ormai da anni anche l’Università di Siena porta avanti un corso interdisciplinare in Sostenibilità, aperto a tutti gli interessati oltre che agli studenti; la meritoria iniziativa messa in campo dall’Università di Pisa – sebbene circoscritta ai soli iscritti all’Ateneo – ha portato adesso una simile opportunità anche in un’altra area della Toscana, centrale per lo sviluppo sostenibile del territorio.