Ad Arcidosso e Castel del Piano cambia la raccolta differenziata, dopo aver superato il 70%

I sindaci Marini e Bartalini: «L’obiettivo è quello di incrementare sempre più sia la quantità che la qualità»

[14 Marzo 2022]

Tra poco più di una settimana, nei Comuni di Arcidosso e Castel del Piano, cambierà il modo di fare la raccolta differenziata.

A partire da martedì 22 marzo, il gestore dei servizi d’igiene urbana – Sei Toscana – procederà con la chiusura di tutti i contenitori ad accesso controllato già oggi a disposizione dei cittadini per il conferimento dei rifiuti, a distanza di qualche mese dal loro posizionamento e dopo un periodo in cui le nuove attrezzature sono state “aperte” (ossia utilizzabili anche senza la 6Card, premendo solamente il pulsante di risveglio dei contenitori).

Pertanto, da martedì 22 marzo, per conferire i propri rifiuti sarà necessario l’utilizzo della 6Card in dotazione.

«Con quest’ultimo passaggio si completa la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti per il nostro territorio – dicono il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini e il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini – L’obiettivo è quello di incrementare sempre più sia la quantità che la qualità della differenziata. Nel 2021, grazie all’impegno dei cittadini, abbiamo superato abbondantemente il 70% e per questo vogliamo ringraziare tutti per l’impegno profuso. Adesso però non dobbiamo fermarci».

Le due Amministrazioni comunali e Sei Toscana ricordano che chi non avesse ancora la 6Card, l’avesse smarrita o danneggiata, può fare richiesta rivolgendosi agli uffici comunali.

A Castel del Piano le 6Card possono essere ritirate presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), aperto il lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 13; il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Ad Arcidosso è necessario rivolgersi all’Ufficio tributi del Comune.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800127484.