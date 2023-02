Ad Aisa impianti al via il progetto europeo SusNet, per formare alla sostenibilità le Pmi

Guraziu: «Coinvolge cinque micro organizzazioni di Spagna, Danimarca, Grecia, Cipro e Italia che collaborano per capire come portare avanti insieme progetti di sostenibilità»

[1 Febbraio 2023]

Ha preso il via ieri al polo industriale di San Zeno, dove la partecipata pubblica Aisa impianti gestisce impianti per la valorizzazione dei rifiuti, il progetto europeo SusNet: parte del programma Erasmus plus, si tratta di un percorso formativo – realizzato in collaborazione con l’organizzazione aretina OpenCom – in cui le piccole e medie imprese apprendono come essere sostenibili ma anche a rendicontare la propria sostenibilità attraverso report di settore.

«Si tratta di un progetto di collaborazione europea finanziato in Spagna nell’ambito della formazione professionale. Coinvolge cinque micro organizzazioni di Spagna, Danimarca, Grecia, Cipro e Italia che collaborano per capire come portare avanti insieme progetti di sostenibilità», spiega la presidente di OpenCom, Erina Guraziu.

Quello di ieri è stato il primo di tre meeting di formazione: «Il progetto – spiega Pilar Aguado di SusNet – non mira solo a lavorare all’interno delle organizzazioni e far apprendere ai dipendenti come portare nella propria azienda criteri di sostenibilità, ma anche creare un network nei confronti dei loro clienti fornitori e stakeholder. Il progetto ha tre obiettivi: indicare alle organizzazioni come essere sostenibili, mostrare il prodotto di buone pratiche raccolto da organizzazioni internazionali che già attuano processi di sostenibilità di successo, e infine fornire una guida per produrre report di sostenibilità».

«Ospitare all’impianto ‘Zero spreco’ una delegazione internazionale di tanti paesi che curano insieme un progetto sulla sostenibilità è motivo di grande soddisfazione – commenta il presidente di Aisa impianti, Giacomo Cherici – Ancora più grande è la soddisfazione nel sapere che nella delegazione è presente la Danimarca, paese che vanta uno degli impianti (di termovalorizzazione, ndr) al mondo più conosciuti, il ‘Copen Hill’, dove si fanno anche attività sportive. Anche noi nel nostro piccolo facciamo attività sportive con la Polisportiva di Policiano; attività didattiche, l’ultima quella di Bosco fratino, il cui primo lotto sarà pronto a inizio primavera; attività di tipo ludico e culinario, come la cucina della “Banda dei piccoli chef”. Il nostro impianto è la comunità stessa dei cittadini».