Acqua, i fontanelli alta qualità a Firenze hanno fatto risparmiare 54 milioni di bottiglie di plastica

Inaugurato il fontanello di piazza dell'Isolotto

L’equivalente di 18,9 milioni di euro risparmiati dai cittadini e oltre 11.000 tonnellate di CO2 risparmiate per l’ambiente

[1 Luglio 2021]

Da ieri pomeriggio è attivo e a disposizione dei cittadini il nuovo fontanello di alta qualità, inaugurato da Publiacqua in piazza dell’Isolotto a Firenze.

Si tratta di un fontanello di ultima generazione sia nella veste esterna sia nelle strumentazioni interne in quanto dotato, tra le altre cose, di un sistema di digital signage e cioè di uno schermo sul quale l’azienda ed il Comune di Firenze potranno informare i cittadini su servizi, novità e opportunità messi in campo dai due enti.

«Con questo fontanello completiamo l’intervento di riqualificazione di piazza dell’Isolotto, una delle piazze più belle della città amatissima dai fiorentini, un risultato molto apprezzato da residenti e commercianti – commenta il sindaco Dario Nardella – Siamo a quota 24 fontanelli con questo inaugurato oggi e arriveremo a 44 con la fine del mandato. Un fontanello di ultima generazione, con cui diamo ai cittadini un servizio di alta qualità, dal momento che eroga acqua batteriologicamente pura, minerale e frizzante come direttamente dalla fonte. Colgo l’occasione per rinnovare l’appello a bere molta acqua in questa stagione calda».

Bere quella del fontanello peraltro fa bene anche all’ambiente quanto al portafogli. Dal 2014 al marzo 2021 i 23 fontanelli di alta qualità finora presenti a Firenze hanno infatti erogato oltre 81 milioni di litri d’acqua: un quantitativo che corrisponde a 54 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 lt (non prodotte, trasportate e smaltite), oppure a 18,9 milioni di euro risparmiati dai cittadini e oltre 11.000 tonnellate di CO2 risparmiate per l’ambiente. In tutti e 45 i Comuni serviti da Publiacqua, invece, sono 102 i fontanelli installati.

«Siamo orgogliosi di inaugurare il nostro Fontanello numero 102 in piazza dell’Isolotto – conclude Lorenzo Perra, presidente di Publiacqua – Con questo fontanello diamo il nostro contributo alla valorizzazione di una piazza molto bella e vissuta e ad una zona popolosa. Come tutti i nostri fontanelli anche questo speriamo diventi un punto di riferimento per il quartiere, un luogo dove bere la buona acqua del pubblico acquedotto».