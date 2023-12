Accordo Consiglio e Parlamento Ue sulla due diligence per la sostenibilità aziendale

Nuove misure per proteggere l’ambiente e i diritti umani dalle attività delle grandi imprese

[14 Dicembre 2023]

Il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha presentato all’Europarlamento e al Consiglio una proposta di direttiva sulla due diligence sulla sostenibilità delle imprese. Il Consiglio europeo ha adottato il suo orientamento generale il 1° dicembre 2022 e ora Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla direttiva sulla due diligence per la sostenibilità aziendale (corporate sustainability due diligence directive – CSDDD), che punta a «Rafforzare la protezione dell’ambiente e dei diritti umani nell’Ue e nel mondo. La direttiva sulla due diligence fisserà obblighi per le grandi aziende riguardo agli effetti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani e sull’ambiente, rispetto alle loro stesse operazioni, a quelle delle loro filiali e a quelle svolte dai loro partner commerciali».

La direttiva CSDDD stabilisce norme sugli obblighi per le grandi imprese per quanto riguarda «Gli effetti negativi effettivi e potenziali sull’ambiente e sui diritti umani per la loro catena di attività che copre i partner commerciali a monte dell’azienda e parzialmente le attività a valle, come la distribuzione o il riciclaggio». Inoltre, la direttiva prevede norme sulle sanzioni e sulla responsabilità civile in caso di violazione di tali obblighi; richiede alle aziende di adottare un piano che garantisca che il loro modello di business e la loro strategia siano compatibili con l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

In una nota congiunta Consiglio e Parlamento europei spiegano che «L’accordo fissa il campo di applicazione della direttiva sulle grandi imprese che hanno più di 500 dipendenti e un fatturato netto mondiale di 150 milioni di euro. Per le imprese extra-Ue si applicherà se hanno un fatturato netto di 300 milioni di euro generato nell’Ue, a tre anni dall’entrata in vigore della direttiva. La Commissione dovrà pubblicare un elenco delle società extra-Ue che rientrano nel campo di applicazione della direttiva».

Secondo l’accordo, «il settore finanziario sarà temporaneamente escluso dal campo di applicazione della direttiva, ma ci sarà una clausola di revisione per un’eventuale futura inclusione di questo settore sulla base di una sufficiente valutazione d’impatto. Il compromesso raggiunto rafforza le disposizioni relative all’obbligo di mezzi per le grandi aziende per adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione del cambiamento climatico».

Per quanto riguarda la responsabilità civile, Europarlamento e Consiglio affermano che «L’accordo rafforza l’accesso alla giustizia delle persone colpite. Stabilisce un periodo di 5 anni per presentare ricorsi da parte di coloro che sono interessati da impatti negativi (compresi i sindacati o le organizzazioni della società civile). Limita inoltre la divulgazione di prove, misure ingiuntive e costi del procedimento per i ricorrenti. Come ultima risorsa, le aziende che identificano impatti negativi sull’ambiente o sui diritti umani da parte di alcuni dei loro partner commerciali dovranno interrompere tali rapporti commerciali quando tali impatti non possono essere prevenuti o risolti».

Per le imprese che non pagano le sanzioni comminate loro in caso di violazione della direttiva, l’accordo provvisorio prevede diverse misure ingiuntive e prende in considerazione il fatturato dell’impresa per imporre sanzioni pecuniarie (un minimo massimo del 5% del valore fatturato netto dell’azienda). L’accordo prevede l’obbligo per le imprese di portare avanti un impegno significativo, compreso il dialogo e la consultazione con le parti interessate, come una delle misure del processo di due diligence e stabilisce che il rispetto della CSDDD possa essere qualificato come criterio per l’aggiudicazione di appalti e concessioni pubbliche.

L’accordo provvisorio chiarisce gli obblighi per le imprese descritti nell’Allegato I, un elenco di diritti e divieti specifici che costituiscono un impatto negativo sui diritti umani quando vengono abusati o violati. L’elenco fa riferimento a strumenti internazionali che sono stati ratificati da tutti gli Stati membri e che stabiliscono standard sufficientemente chiari che possono essere rispettati dalle aziende. Consiglio ed Europarlamento fanno notare che «Il compromesso aggiunge nuovi elementi agli obblighi e agli strumenti elencati nell’allegato per quanto riguarda i diritti umani, in particolare per i gruppi vulnerabili e le convenzioni fondamentali dell’International Labour Organisation (ILO) che potranno essere aggiunti all’elenco, mediante atti delegati, una volta ratificati da tutti gli Stati membri.

Infine, l’accordo provvisorio introduce nell’allegato riferimenti ad altre convenzioni delle Nazioni Unite come l’International covenant on civil and political rights, l’International covenant on economic, social and cultural rights, la Convention on the rights of the child. Likewise e chiarisce la natura degli impatti ambientali coperti da questa direttiva come ogni degrado ambientale misurabile, come cambiamenti dannosi del suolo, inquinamento dell’acqua o dell’aria, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri impatti sulle risorse naturali.

L’accordo provvisorio raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo deve ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni.