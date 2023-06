A Vallo di Nera gli sportelli elettrici si trasformano in opere d’arte

Grazie alla collaborazione tra Enel e Comune, la street art si affianca alla presenza di affreschi tre-quattrocenteschi

[28 Giugno 2023]

Il Comune di Vallo di Nera, fiabesco paese medievale della Valnerina umbra, ha trasformato gli sportelli elettrici del borgo in piccoli quadri preziosi, ben inseriti nel contesto ambientale, architettonico e paesaggistico, punteggiato da storiche case in pietra chiara.

L’iniziativa è sbocciata grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione; le sue cassette stradale sono state usate da un gruppo di persone al posto delle tele,

L’originale opera di street-art ben si concilia con la copiosa presenza di affreschi tre-quattrocenteschi che sono conservati nel paese e che attraggono molti visitatori, rendendolo ancora di più un insigne luogo dell’arte. Vallo di Nera, tra l’altro, si fregia di numerosi riconoscimenti: è uno dei Borghi più belli d’Italia, Bandiera arancione del Touring club, Città del tartufo e Comune amico delle api. Da oggi è anche il paese degli sportelli elettrici più singolari d’Italia.

Nella Via di mezzo, che si snoda ad anello tra le antiche Portella e Portaranne, i pittori hanno infatti realizzato un delizioso percorso di trompe – l’oeil, rendendo gli sportelli unici. Un gattino sembra osservare i passanti dagli scuri in legno, un altro guarda le provviste conservate in cantina, una mano sostiene il fuoco benefico che protegge gli abitanti della casa, una grata rivela oggetti dimenticati e botti di rovere colme di vino.

Questi i nomi degli artisti intervenuti: Roberta Privitera, Fabiola Lazzarini, Giovanna Gubbiotti, Laura Bordi, Silvia Lo, Alessandro Coccia, Romina Hyka, Kelita Panacci, Linda Lucidi, Patrizia Latini, Simona Costa, Marta Carlesi, Antonia Bratianu.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno di riqualificazione urbana promosso a livello nazionale e locale da E-Distribuzione, che coniuga i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente. Il progetto prevede che le cabine e gli asset elettrici della società siano trasformate in opere di street art, firmate da writer e artisti di strada. In particolare, con i progetti Cabine d’autore, Cabine in Rosa ed Energia a colori, E-Distribuzione ha abbellito centinaia di infrastrutture in tutta Italia, dando vita a una sorta di museo diffuso che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associazioni culturali e scuole.

La rete elettrica diventa così anche una rete artistica, trasformando manufatti importanti dal punto di vista tecnico anche in tele a cielo aperto in un dialogo creativo e sostenibile con le comunità locali e con le loro espressioni artistiche e sociali.

Gli artisti, le scuole, le amministrazioni e le associazioni culturali possono proporre progetti di street art, prendendo info sul portale dedicato (qui) o scrivendo a streetart-ED@e-distribuzione.com.