A Siena tornano le ConversAzioni dell’Alleanza territoriale carbon neutrality

Appuntamento venerdì 19 maggio nell’aula magna di Pian dei Mantellini, dove verranno presentati i nuovi risultati dell’inventario locale dei gas serra

[16 Maggio 2023]

Il dibattito sulla transizione ecologica torna per il terzo anno di fila ad animare Siena, dove venerdì 19 maggio si alzerà il sipario sulla nuova edizione delle ConversAzioni promosse dall’Alleanza territoriale carbon neutrality – fondata nel 2017 da Fondazione Mps, Provincia di Siena, Università di Siena, Comune di Siena e Regione Toscana –, nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2023 promosso dall’ASviS

L’obiettivo di fondo è mostrare come raggiungere l’impatto climatico zero non sia un sogno, ma un obiettivo a portata di mano.

Mentre le emissioni di gas serra nazionali hanno ripreso ad aumentare, allontanando ulteriormente l’Italia dagli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall’Ue per il 2030, il territorio di Siena e provincia continua infatti a difendere un primato di grande rilievo: è questa la prima e finora unica area vasta d’Europa dove dal 2011 le emissioni antropiche di gas serra si sono ridotte abbastanza da permettere agli ecosistemi locali di assorbirle completamente – con un bilancio certificato ISO 14064 dall’Ateneo locale –, e anche di più.

Per intendersi, se tutto il mondo avesse già raggiunto la performance di decarbonizzazione conquistata dal senese, la crisi climatica in corso sarebbe già risolta; l’ultimo Bilancio dei gas serra sul territorio provinciale (2019) mostra infatti un assorbimento pari al 101%.

Un risultato frutto di tanti fattori, non tutti replicabili altrove: qui ad esempio il 92% dell’elettricità prodotta arriva da una fonte rinnovabile come la geotermia, l’area provinciale ha una bassa densità di popolazione e di attività industriale e allo stesso tempo vanta una vasta area forestale (circa il 45% della superficie), inoltre i rifiuti generati localmente sono gestiti in modo efficiente grazie a un’adeguata infrastruttura impiantistica a valle. Ciò non toglie che raggiungere la carbon neutrality sia stata una sfida: nel 2006 l’assorbimento delle emissioni climalteranti era del 72%, mentre nel 2016 era arrivato al 108%, grazie alle misure messe in campo in termini di efficientamento energetico degli edifici e di mobilità sostenibile.

Da qui l’importanza di difendere, ogni anno, la neutralità climatica raggiunta. A che punto siamo adesso? Per rispondere, i ricercatori del gruppo di Ecodinamica dell’Università di Siena presenteranno i risultati dell’Inventario dei gas serra della provincia di Siena per il 2020: l’appuntamento è per le 12 nell’aula magna di Pian dei Mantellini.

Dopo l’incontro con gli studenti degli istituti scolastici Sarrocchi, Bandini e Roncalli, la giornata proseguirà poi nel pomeriggio con Gianmaria Sannino, climatologo e dirigente Enea, che presenterà i “Modelli climatici regionali per prevedere il clima mediterraneo”, con un focus sugli effetti per il settore vitivinicolo. Seguirà un approfondimento sul bilancio dei gas serra e sull’utilità a livello territoriale e d’impresa.