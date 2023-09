A Siena torna Ri-conoscere l’ambiente: dalla carbon neutrality alla gestione rifiuti

Scienza, sport e spettacoli per tutti nella X edizione dell’appuntamento con Sienambiente, in agenda dal 5 al 7 ottobre

[29 Settembre 2023]

Dal 5 al 7 ottobre torna Ri-conoscere l’Ambiente, la manifestazione di Sienambiente (decima edizione) incentrata sui temi dell’economia circolare, del riciclo e della sostenibilità ambientale.

Il primo appuntamento della rassegna in programma alla Casa dell’ambiente è dedicato alla Carbon neutrality della Provincia di Siena. Una mattinata all’insegna dell’informazione scientifica che vedrà il direttore tecnico di Sienambiente, Fabio Menghetti, spiegare quale sarà il contributo del nuovo impianto di riciclo delle Cortine ai fini della riduzione della CO2. Insieme a lui, il presidente dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena, Simone Bastianoni, e il docente di Chimica dell’ambiente dell’ Università di Siena Federico M. Pulselli. Nell’occasione, il fisico e divulgatore scientifico, Valerio Rossi Albertini, farà un focus sugli effetti negativi della crisi climatica e l’impatto ambientale dei gas serra prodotti dalle attività umane.

Venerdì 6 ottobre, è la giornata del teatro in impianto, con la lezione teatrale “Fuga dalla realtà: un viaggio dalla gestione dei rifiuti nel medioevo all’economia circolare” messa in scena al termovalorizzatore di Foci per gli studenti delle scuole superiori. Nell’occasione sarà possibile visitare l’impianto.

Sabato mattina torna la consueta corsa e passeggiata Siena Ecorun, alle ore 9, dalla Casa dell’Ambiente, in collaborazione con il gruppo Mens Sana Runners. La conclusione dell’evento, sabato 7, alle 21,30 con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria, è affidata allo spettacolo “…E ho detto tutto” del comico Roberto Lipari.

Di seguito il programma completo della kermesse:

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE H 11.00

Carbon neutral: la realtà di Siena

Visioni e azioni per la salvaguardia dell’ambiente

Saluti del presidente di Sienambiente, Tiziano Scarpelli

Intervengono:

Federico M. Pulselli, docente di Chimica dell’ambiente, Università di Siena

Presentazione dei dati 2021 del bilancio dei gas serra della Provincia di Siena

Fabio Menghetti, direttore tecnico Sienambiente

Il contributo del nuovo impianto di riciclo delle Cortine per la riduzione della CO2

Simone Bastianoni, Presidente dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena

Ruolo e azioni dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality

Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico

L’effetto serra e l’impatto della crisi climatica

Modera:

Claudio Passiatore, responsabile comunicazione Sienambiente

Sede:Auditorium Casa dell’ Ambiente

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE H 16:00

INSIDE RECYCLE

Ricicla Tech: l’innovazione per la gestione dei rifiuti

Fabio Menghetti, direttore tecnico di Sienambiente

Alessandro Fabbrini, presidente Sei Toscana

Enrico Gori, consigliere di amministrazione Valdarno Ambiente

Dove: on line canale Ricicla Tv

VENERDI’ 6 OTTOBRE H 10.00

Teatro in impianto: Fuga della realtà

Spettacolo teatrale scritto prodotto da Sienambiente

Visita all’impianto introdotta da un intervento teatrale di un testo storico sulla gestione dei rifiuti di Siena nel medioevo scritto per studenti dell’età tra i 14 e 20 anni. Nel corso dell’iniziativa, ci sarà la possibilità di fare domande sulle tematiche legate al riciclo e all’economia circolare.

Sede: Termovalorizzatore Foci

VENERDI’ 6 OTTOBRE H 19.00

Aperitivo solidale e concerto degli Amici di Pippo, Tributo a De André

Sede: Auditorium Casa dell’Ambiente

SABATO 7 OTTOBRE H 9:00

Camminata in città, in collaborazione con il gruppo Mens sana runners

Sede: Casa dell’Ambiente

SABATO 7 OTTOBRE H 21,30

Spettacolo teatrale: Roberto Lipari in “… E ho detto tutto”

Sede: Teatro Politeama, Poggibonsi