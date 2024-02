A Siena raccolta differenziata e alberi per rendere sostenibile il ciclismo delle Strade bianche

Fabbrini (Sei Toscana): «Anche quest’anno sarà misurato l’impatto dell’evento in termini ambientali, che verrà successivamente compensato»

[28 Febbraio 2024]

Dal 1 a 3 marzo il territorio senese tornerà ad aprirsi a professionisti e appassionati del ciclismo, che sono attesi in gran numero nel cuore della Toscana per l’edizione 2024 di Strade bianche, la classica del ciclismo che attraverserà i suggestivi tratti di sterrato che caratterizzano le crete senesi.

Ma nessun grande evento, anche su due ruote, è di per sé a impatto zero. Per questo Rcs Sport e Sei Toscana – il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nei 104 Comuni dell’Ato Sud – tornano a promuovere il progetto “Ride green Strade bianche”, che punta a migliorare la sostenibilità dell’appuntamento.

«La corretta gestione dei rifiuti è una fra le azioni più importanti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, portando ad un abbattimento delle emissioni di CO2 in atmosfera e al risparmio nell’utilizzo delle risorse naturali. Anche quest’anno – spiega Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana – sarà misurato l’impatto dell’evento in termini ambientali che verrà successivamente compensato con la piantumazione di alberi».

Un dato particolarmente importante per il territorio provinciale di Siena, che è l’unica area vasta in Europa ad aver già superato l’obiettivo – previsto a livello continentale entro il 2050 – delle emissioni nette zero, offrendo così un modello locale quanto efficace di sviluppo sostenibile.

In questo contesto, lo scorso anno Sei Toscana ha piantumato 6 alberi per compensare le emissioni di CO2 (5 ton) legate alla raccolta rifiuti durante l’appuntamento con le Strade bianche.

Quest’anno durante la manifestazione, nella zona della Fortezza medicea di Siena e nelle aree ristori, Sei Toscana posizionerà dei punti di raccolta e dei pannelli informativi per differenziare correttamente i rifiuti e provvederà alla pulizia delle strade lungo il percorso di gara. I materiali, raccolti in maniera differenziata, verranno poi avviati a riciclo negli impianti del territorio ed avranno così una seconda vita.

Inoltre, Sei Toscana proporrà attività rivolte ai bambini e alle famiglie sui temi del riuso, della raccolta differenziata e del riciclo. I laboratori, la cui partecipazione è gratuita, si terranno presso lo stand di Sei Toscana in Fortezza il venerdì, dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.