A San Zeno duecento studenti aretini a lezione di “Zero spreco”

Lasagni: «Percorsi formativi con gli studenti sono occasioni importanti per rendere sempre più evidente alla collettività la necessità di dotare i territori d’impianti come questo»

[22 Marzo 2024]

Il Polo impiantistico di San Zeno (AR) per l’economia circolare, gestito dalla partecipata pubblica Aisa impianti, ha ospitato oggi le classi prima e seconda media dell’Istituto comprensivo G. Garibaldi di Capolona (AR) in visita didattica.

Circa 200 studenti, accompagnati dai propri insegnati, hanno esplorato il Polo, assistito a una lezione tecnica a cura di Aisa impianti e infine hanno incontrato i membri del Gruppo astrofili Arezzo, per conoscere il funzionamento dell’osservatorio solare e astronomico operativo ormai da diversi mesi nell’area verde di “Zero spreco” del Polo tecnologico.

«La motivazione che ci ha portato a richiedere una visita presso il polo di recupero totale di Aisa impianti è quella di rendere evidente agli studenti la circolarità dell’energia: i rifiuti producono energia che ritorna in forma di risorsa – afferma il docente Massimo Manetti – E vedere quindi nel concreto come lavora un impianto dedicato non più allo smaltimento, ma al recupero e al riciclaggio, senza tralasciare l’aspetto altamente tecnologico e innovativo».

Nel Polo di San Zeno operano un impianto per la selezione delle frazioni secche della raccolta differenziata (a partire dal multimateriale, come nel caso delle plastiche) da avviare a riciclo, un termovalorizzatore per valorizzare energeticamente le frazioni secche non riciclabili, e un nuovo biodigestore anaerobico per ricavare biometano e compost da 70mila t/a di rifiuti organici, provenienti da raccolta differenziata (Forsu), sfalci e potature.

Nell’area è inoltre in corso l’attuazione di un articolato piano industriale che prevede di realizzare una nuova linea di termovalorizzazione da 75mila t/a; finché non sarà completata, resterà attiva l’attuale linea da 45mila t/a.

«Percorsi formativi con gli studenti, come quello di oggi – conclude il dg di Aisa impianti, Marzio Lasagni – sono occasioni importanti per rendere sempre più evidente alla collettività la necessità di dotare i territori di impianti come questo, capaci di recuperare i rifiuti urbani sotto forma di materia e di energia, e nel contempo tutelare l’ambiente e la salute».