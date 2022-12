A Rosignano via 90 cipressi, ma grazie a Scapigliato arriveranno 300 nuovi alberi

Dal Comune via libera alla riqualificazione delle aree verdi pubbliche di viale Filidei

[1 Dicembre 2022]

Il Comune di Rosignano Marittimo ha deciso di procedere con la riqualificazione delle aree verdi del primo tratto di viale Filidei, tra via Forlì e via del Mondiglio, poste a fianco dei percorsi ciclopedonali.

In particolare, il primo passo riguarderà l’intervento sul lato della strada posto a monte, per il quale si prevede la sostituzione del filare ormai degradato di Cipressi di Lawson, inizialmente piantati per creare una barriera nei confronti della viabilità, ma che allo stato attuale non assolvono più a tale scopo; tali piante, una volta rimosse, saranno sostituite da alberi di maggior pregio, anche dal punto di vista ambientale, scelti tra specie presenti naturalmente sul nostro territorio, come aceri, frassini e querce.

Il secondo passo riguarderà invece l’intervento sul lato posto a valle, dove si prevede di porre a dimora un filare di pioppi cipressini, che consenta l’ombreggiamento del percorso ciclo-pedonale durante l’estate e, al contrario, l’irraggiamento nel periodo invernale.

Complessivamente si prevede la rimozione di circa 90 cipressi e la messa a dimora di circa 300 nuovi alberi, che arriveranno grazie alla collaborazione con Scapigliato, la società a partecipazione interamente pubblica attiva nell’economia circolare, che gestisce l’omonimo Polo impiantistico presente a Rosignano.

Da tempo infatti marcia spedito il progetto Scapigliato Alberi, che prevede la distribuzione gratuita sul territorio di circa 245mila alberi, in grado non solo di difendere il clima, ma anche di alimentare un’agricoltura virtuosa nel solco delle tradizioni locali.

Grazie a questi alberi Scapigliato compenserà tutte le emissioni di gas serra – ovvero 1.195.000 ton di CO2eq – generate dal Polo impiantistico sin dalla sua nascita, in modo da rendere la propria attività pienamente sostenibile.