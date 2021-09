A Rosignano Marittimo le auto elettriche si ricaricano con l’energia ricavata dai rifiuti

Scapigliato ha convertito l’intero parco auto aziendale, installando 4 stazioni di ricarica presso la sede. E presto altre 10 saranno dislocate sul territorio a disposizione di tutti i cittadini

[24 Settembre 2021]

di

Luca Aterini

La rivoluzione della mobilità elettrica sta iniziando ad accelerare nel Comune di Rosignano Marittimo, grazie alle iniziative portate avanti in tandem con la partecipata attiva nell’economia circolare, Scapigliato srl, che sta contribuendo in modo decisivo a realizzare un’infrastruttura locale di ricarica.

Nell’ambito del progetto di riconversione del Polo impiantistico ne “La Fabbrica del futuro”, Scapigliato ha innanzitutto convertito l’intero parco auto aziendale all’elettrico/ibrido, con 7 autovetture elettriche/full hybrid che vengono ricaricate presso le quattro stazioni di ricarica che Scapigliato ha installato presso la propria sede sulla SR 206.

«Crediamo che la piccola ‘rivoluzione’ della mobilità sostenibile debba partire da ciascuno di noi – commenta Alessandro Giari, presidente e ad di Scapigliato – Ecco perché abbiamo prima di tutto convertito il nostro intero parco auto aziendale all’ibrido/elettrico e installato 4 stazioni di ricarica presso la nostra sede, alle quali potranno essere ricaricate anche le auto di proprietà dei dipendenti».

Quella della mobilità elettrica però non può essere solo una rivoluzione dei comportamenti personali, a partire dall’infrastruttura di ricarica. Se non ci sono colonnine per ricaricare le auto elettriche, queste non circolano. Una sfida che Giari sembra avere ben presente: «Intendiamo dare un contributo concreto al nostro territorio in tal senso. Il nostro impegno a favore del territorio si concretizza anche in questo: la possibilità di sostenere la mobilità elettrica attraverso l’installazione delle prime 10 colonnine di ricarica, che speriamo presto diventino di più».

Scapigliato ha infatti firmato una convenzione col Comune di Rosignano Marittimo per la realizzazione di una rete di mobilità elettrica, grazie alla quale in tutto il Comune verranno installate 10 stazioni di ricarica – ognuna dotata di due punti di allaccio – per veicoli elettrici.

Presso le 10 colonnine installate sul territorio, Scapigliato sarà anche in grado di offrire la ricarica gratuita a tutti coloro che sono clienti di “Scapigliato energia”, il progetto lanciato dalla società nel 2019 per la restituzione a tariffe agevolate dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (biogas) all’interno del Polo impiantistico e che conta, ad oggi, oltre 1.600 contratti attivati.

L’elettricità prodotta già oggi da questo gas ricco di metano – che si genera naturalmente dal processo di degradazione dei rifiuti organici presenti in discarica – si configura come fonte di energia rinnovabile, in quanto deriva appunto dalla matrice organica dei rifiuti. Dalla discarica di Scapigliato arriva una produzione annuale di 25 milioni di kWh, che adesso potrà dunque contribuire a rendere più sostenibili non solo le bollette dei cittadini, ma anche i loro spostamenti sul territorio.

Più nel dettaglio, le colonnine verranno installate in piazza Monte alla Rena, via della Repubblica e viale della Costituzione a Rosignano Solvay; in loc. Le Morelline; via Gorizia a Castiglioncello; parcheggio pubblico lungo Sp11 a Nibbiaia; parcheggio pubblico di via delle Capanne a Gabbro; parcheggio pubblico lungo Sp del Vaiolo a Castelnuovo della Misericordia; via E. De Filippo a Rosignano Marittimo; piazza Garibaldi a Vada. L’impegno di Scapigliato è completare l’installazione delle postazioni entro pochissimi mesi. Grazie a quest’iniziativa, anche i turisti stranieri, particolarmente attenti alla mobilità sostenibile, possano usufruirne.

Grazie a quest’iniziativa, il Comune di Rosignano Marittimo si porta all’avanguardia in Italia sul fronte dell’infrastruttura di ricarica. Il decreto Semplificazioni varato lo scorso anno dal Governo nazionale prevede, infatti, “ove possibile”, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti, mentre sul territorio comunale – dove vivono circa 30mila residenti – saranno presto disponibili 10 nuove stazioni di ricarica con 2 punti di allaccio ciascuna: da sola, l’iniziativa condotta da Scapigliato, permetterà dunque di raggiungere buona parte dell’obiettivo.

«La volontà dell’Amministrazione comunale – concludono dal Comune – è quella di realizzare una rete di mobilità elettrica sul territorio, mediante il posizionamento di punti di ricarica alimentati da energia rinnovabile prodotta dall’impianto di discarica attraverso il recupero e la trasformazione del biogas prodotto dai rifiuti». Un’operazione di economia circolare a tutto tondo.