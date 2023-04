A Livorno rinasce il circolo di Legambiente, intitolato a Luciano De Majo

Parte la campagna di tesseramento 2023 per la città e la costa labronica

11 Aprile 2023

L’associazione ambientalista più diffusa in Italia, Legambiente, torna a dare voce a Livorno e alla sua costa con un nuovo circolo intitolato a Luciano De Majo.

Un’iniziativa che nasce nello spirito dell’ambientalismo scientifico, contrario alle sindromi Nimby (Not in my back yard, non nel mio giardino) e a favore di soluzioni e impianti realmente utili allo sviluppo sostenibile del territorio, di cui la costa labronica ha un grande bisogno.

Non a caso il circolo è stato intitolato a Luciano, compianto collega e primo direttore (nel 2006) di greenreport.it; un’eredità raccolta nel corso degli anni da Diego Barsotti, Alessandro Farulli e Luca Aterini, oggi tra i co-fondatori del nuovo circolo del Cigno verde insieme a Chiara Golfarini, Manrico Golfarini, Paola Reggiani e Michela Pertici.

Nel corso dell’assemblea costituente che si è svolta nei giorni scorsi, è stato nominato il primo consiglio direttivo del circolo Legambiente Livorno, così formato: Diego Barsotti (presidente), Giovanni Motta (vicepresidente), Manrico Golfarini, Paola Reggiani, Michela Pertici.

«Intitolare il circolo a Luciano – spiega Barsotti – ci è sembrata la scelta più corretta da fare, perché chi lo conosceva sa bene che per lui la sostenibilità ambientale, quella sociale e quella economica, erano legate indissolubilmente l’un l’altra. Partendo da questo assunto cercheremo, nel nostro piccolo, di contribuire a rendere il mondo un pochino migliore di come lo abbiamo trovato. Per questo proveremo a essere sempre costruttivi nelle nostre proposte e nelle nostre battaglie, senza però fare sconti a nessuno, perché l’umanità non si può più permettere di ignorare il grido di aiuto lanciato dal pianeta».

Già dai prossimi giorni Legambiente Livorno comincerà a vivere con iniziative e incontri, aprendosi alla città e alla costa labronica con il tesseramento 2023. Per le preadesioni e per chiedere informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo livornolegambiente@gmail.com, oppure seguire le pagine social del circolo: https://www.facebook.com/LivornoLegambiente e https://www.instagram.com/legambientelivorno/.