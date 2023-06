A Estra il premio Industria felix 2023, per performance gestionale e affidabilità finanziaria

«Rappresentare un modello di eccellenza oggi in uno scenario esterno particolarmente complesso è motivo di orgoglio»

[16 Giugno 2023]

La multiutility Estra si è aggiudicata anche per il 2023 il Premio Industria felix, ed è stata insignita dell’Alta onorificenza di bilancio come 2023 come “migliore grande impresa della provincia di Prato per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved” .

In tutto sono state 74 le imprese premiate con sede tra Umbria, Sardegna, Lazio, Marche, Abruzzo e Toscana, su 700mila imprese vagliate a livello nazionale.

«Siamo particolarmente soddisfatti per questo riconoscimento che conferma la solidità del nostro Gruppo che nasce da scelte gestionali strategiche volte a coniugare sempre la crescita dell’azienda con le ricadute economiche nei nostri territori di riferimento, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti – commenta Massimiliano del Segato, responsabile finanza e risk management di Estra – Rappresentare un modello di eccellenza oggi in uno scenario esterno particolarmente complesso è motivo di orgoglio e conferma che il Gruppo è riuscito ad operare in piena continuità nella propria attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica con un’attenta politica di approvvigionamento, dimostrando solidità e capacità di adattamento».

La premiazione è avvenuta nello storico Palazzo Trinci di Foligno (PG), nel corso del 51° premio Industria felix, edizione 2023 “Il Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria) e la Sardegna che competono”.