A Bucine nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sono oltre 1.500 in tutta la Toscana

Maratea: «La Toscana è una delle regioni in cui Enel sta focalizzando la propria attenzione per realizzare la transizione energetica, che passa anche per la mobilità elettrica»

[9 Febbraio 2023]

Lo sviluppo della mobilità elettrica è un fattore essenziale per ridurre sia l’inquinamento atmosferico sia la crisi climatica in corso, ma per avere più veicoli a emissioni zero in strada occorre potenziare l’infrastruttura di ricarica.

Complessivamente, in Toscana sono presenti oltre 800 infrastrutture per un totale di più di 1.500 punti di ricarica sul territorio regionale, mentre in provincia di Arezzo si contano più di 70 infrastrutture di ricarica che equivalgono a circa 130 punti di ricarica. Un risultato che continua a migliorare: proprio stamani, a Bucine (AR) sono state inaugurate le nuove stazioni di ricarica per i veicoli elettrici presso il parcheggio in via Antonio Gramsci (Levane), un’iniziativa possibile grazie all’accordo tra Enel X Way e l’Amministrazione comunale.

«È fondamentale, soprattutto in questo momento, sostenere la mobilità elettrica come opportunità concreta di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico – spiega il sindaco, Nicola Benini – I veicoli elettrici si stanno sempre più diffondendo e affermando nel panorama delle scelte e delle misure volte alla sostenibilità, pertanto, in linea con quanto stabilito anche dalla Commissione europea, abbiamo ritenuto fondamentale mettere in atto azioni per supportarne il pieno sviluppo».

In particolare, in via Gramsci a Levane e nel sito di via Trieste ad Ambra sono da oggi disponibili due stazioni di ricarica rapida da 75 KW – per un totale di 4 punti di ricarica – in grado di effettuare una ricarica completa in meno di un’ora.

Oltre alle stazioni di ricarica Fast, sono state attivate altre tre infrastrutture di ultima generazione da 44 KW (con due prese da 22 kW per ogni colonnina), che permettono a due veicoli elettrici di effettuare simultaneamente una ricarica, in modo semplice e agevole. Le colonnine si trovano a Bucine in via della Stazione, in via Toscanini località Mercatale e in via I Maggio a Badia Agnano. Complessivamente, sul territorio comunale di Bucine vi sono quindi 10 punti di ricarica di Enel X Way, di cui 4 a ricarica rapida.

La manutenzione delle infrastrutture è a cura di Enel X Way. Le infrastrutture sono accessibili a tutti i veicoli elettrici compatibili con i principali standard delle prese in corrente continua (CCS2) e corrente alternata (Tipo 2); le postazioni di ricarica possono essere individuate, prenotate ed abilitate attraverso l’app Enel X Way, oltre che dalle piattaforme dei maggiori player del mercato della mobilità elettrica, in virtù degli accordi di interoperabilità che Enel X Way ha siglato a livello nazionale ed internazionale, per garantire un’ampia fruibilità dei servizi di ricarica da parte dei clienti.

«La Toscana è una delle regioni in cui Enel sta focalizzando la propria attenzione per realizzare la transizione energetica, che passa anche per la mobilità elettrica – conclude Emiliano Maratea per Enel – e un luogo di grande pregio naturalistico come Bucine, per la vocazione turistica della Valdambra e delle terre aretine, rappresenta un ottimo caso di implementazione della mobilità sostenibile, che si sposa con le soluzioni di ricarica che Enel X Way propone per promuovere uno stile di vita ed un turismo sempre più sostenibili».