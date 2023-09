Weidenhaupt nuovo presidente del consiglio di amministrazione dell’European Environment Agency

«Fornire le giuste conoscenze per accelerare la transizione verso la sostenibilità dell’Europa»

[4 Settembre 2023]

André Weidenhaupt è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione dell’European Environment Agency (EEA) e succede a Burke. Il consiglio di amministrazione è il principale organo decisionale dell’EEA e nomina il direttore esecutivo e i membri del comitato scientifico e adotta la strategia, il programma di lavoro e il bilancio dell’Agenzia ambientale europea. Il Consiglio è composto da 36 membri che rappresentano i 32 paesi membri dell’EEA, la Commissione europea ed esperti designati dal Parlamento europeo.

Dal 2014, Weidenhaupt, che è direttore generale del ministero dell’ambiente, del clima e dello sviluppo sostenibile del Lussemburgo e fa parte dell’Ufficio di presidenza del Comitato per la politica ambientale dell’OCSE (EPOC), ha dichiarato: «L’EEA e la sua rete svolgono un ruolo cruciale nel fornire le giuste conoscenze per accelerare la transizione verso la sostenibilità dell’Europa. Questo lavoro è ora più importante che mai e sono pienamente impegnato a facilitare l’eccellente collaborazione tra l’Agenzia, il suo consiglio di amministrazione e tutte le parti interessate».

La presidente uscente, Laura Burke, è stata alla guida del consiglio di amministrazione dell’EEA per due mandati completi dal 2017, guidando anche l’Irish Environmental Protection Agency, e ha detto: «E’ stato un grande onore guidare il lavoro del consiglio di amministrazione dell’EEA negli ultimi sei anni. Durante questo periodo, l’ambiente e il clima sono stati al centro del processo decisionale europeo e l’Agenzia ha svolto un ruolo chiave a sostegno di tali politiche. Sono molto orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme al Consiglio, all’Agenzia e alla sua rete».

La direttrice esecutiva dell’EEA, Leena Ylä-Mononen, anche lei fresca di nomina, ha concluso: «Desidero ringraziare sinceramente Laura Burke per la sua eccellente leadership nel consiglio di amministrazione dell’EEA e non vedo l’ora di continuare la stessa stretta collaborazione e dialogo con André Weidenhaupt. I nostri sforzi congiunti per fornire conoscenze indipendenti, affidabili e utilizzabili sull’ambiente e sul clima sono cruciali per l’Europa e i suoi cittadini».