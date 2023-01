Ricostruzione sisma Centro Italia: Guido Castelli nominato al posto di Giovanni Legnini

Legambiente ringrazia il Commissario straordinario per la ricostruzione uscente e augura buon lavoro al nuovo

[4 Gennaio 2023]

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato il Dpcm con il quale il Senatore Guido Castelli è stato nominato Commissario per la ricostruzione post terremoto del centro Italia. «Il governo rivolge a Castelli gli auguri di buon lavoro per questo impegnativo compito, per il quale la sua esperienza di amministratore e la sua conoscenza del territorio saranno preziosi – si legge in una nota – Il governo ringrazia per il lavoro sin qui svolto il Commissario uscente On. Giovanni Legnini, il quale mantiene le competenze di Commissario per Ischia».

Il il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani ha commentato: «Ringraziamo l’avvocato Giovanni Legnini per il lavoro che ha svolto in questi tre anni da Commissario per la ricostruzione delle aree del centro Italia colpite dal sisma, imprimendo un significativo cambio di passo nella ricostruzione. Abbiamo potuto apprezzare la sua professionalità, il costante confronto e attenzione mostrati verso le organizzazioni della società civile e delle forze produttive, la sua tensione verso la rigenerazione sociale ed economica delle aree colpite puntando sull’innovazione ambientale e sociale. Lo testimoniano gli orientamenti dati ad alcuni bandi del Fondo complementare al PNRR che hanno stimolato una larga partecipazione dal basso dei Comuni e della società civile: dalle energie rinnovabili alle comunità energetiche rinnovabili, dall’economia circolare alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali. Siamo certi che la sua competenza possa essere di grande aiuto per la ricostruzione post terremoto su Ischia, affrontando tutti i problemi di natura idrogeologica, aggravati dalla cementificazione e dall’abusivismo edilizio sull’isola».

Il presidente del Cigno Verde conclude: «Auguriamo buon lavoro al nuovo Commissario senatore Guido Castelli, sicuri che saprà interpretare al meglio la difficile sfida di far rinascere le terre colpite dal sisma, puntando su una ricostruzione di qualità e su uno sviluppo che garantisca benessere alle comunità dell’Appennino centrale e capace di attrarre le nuove generazioni. Legambiente, che ha operato fin da subito nelle aree del cratere con i propri volontari, continuerà a garantire la massima disponibilità a collaborare con la struttura commissariale e non farà mancare il proprio sostegno al senatore Guido Castelli».