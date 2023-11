Per il Wwf la legge contro la carne coltivata è «inutile, ideologica e dannosa»

[17 Novembre 2023]

Dopo i passi indietro registrati in Europa, ieri il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva una legge che promette il divieto di produzione e commercializzazione della carne coltivata nel nostro Paese, nonostante la comunità scientifica nazionale e internazionale si sia schierata sul fronte opposto.

In un simile contesto anche una delle principali associazioni ambientaliste del Paese, il Wwf, ritiene la legge appena approvata «inutile, ideologica e dannosa».

Nel momento in cui l’Autorità europea per la sicurezza Alimentare (Efsa) dovesse autorizzare il consumo della carne coltivata in Ue, infatti, l’Italia – nonostante la legge promossa dal ministro Lollobrigida – non potrebbe vietarne la vendita tramite importazione e distribuzione.

In questo modo a essere danneggiati sarebbero solo la ricerca e l’industria italiana, eliminando al contempo la possibilità di scegliere prodotti che possono arrivare ad avere un’impronta ambientale inferiore fino al 90% rispetto alle carni convenzionali.

«Molto più seriamente – commenta il Wwf – il Governo dovrebbe impegnarsi a ridurre gli impatti dell’attuale agroindustria fatta di allevamenti intensivi e agricoltura basata sui pesticidi (quelli sì, già accertati), lasciando invece aperta, pur studiandone attentamente tutti i possibili impatti, la possibilità di una produzione di proteine animali sane e a basso impatto sull’ambiente e sul benessere animale. In conclusione, il legislatore ha scelto di promulgare una legge elettorale e il deprimente show di cui si è reso protagonista il presidente di Coldiretti con la sua claque davanti al Parlamento ne è la prova più evidente».