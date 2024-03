In occasione del trentennale di presentazione del primo rapporto sull’ecomafia

Legambiente e Arma dei Carabinieri: ambiente e legalità, insieme per il futuro

Concorso per le scuole secondarie di primo e secondo grado

[11 Marzo 2024]

“Ambiente e legalità – Insieme per il futuro” è il titolo del concorso nazionale per le scuole secondarie di primo e secondo grado promosso da Legambiente, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, in occasione del trentennale della prima presentazione del rapporto sulle ecomafie, svoltasi a Roma il 5 dicembre del 1994, elaborato insieme all’istituto di ricerca Eurispes. L’obiettivo è quello di arricchire l’evento di celebrazione del trentennale con la premiazione di alcuni lavori realizzati dalle classi nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 sul tema dell’educazione alla legalità ambientale: dal rispetto delle norme in materia di tutela dell’ambiente alle buone pratiche di cittadinanza responsabile, con particolare riguardo alla denuncia dei fenomeni illegali in danno dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali (art. 9 della Costituzione).

Il concorso è rivolto a studenti delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado e dal primo al quarto anno di quelle di secondo grado. Al concorso possono partecipare singole classi o gruppi di studenti appartenenti a una o più classi dello stesso Istituto. I partecipanti potranno candidarsi scegliendo una delle due macrocategorie: a) video (servizi; videoclip; sintesi video di spettacoli teatrali, musicali, flash mob, realizzazione murales ecc.); b) pubblicazioni (articoli e/o inchieste cartacee, produzioni di testi on line, mostre su pannelli).

Ogni classe potrà partecipare portando più elaborati. Per ogni elaborato è necessario inviare il modulo di partecipazione online, l’elaborato ed eventuali liberatorie per il consenso al trattamento dei dati, il tutto via mail o wetransfer a scuola.formazione@legambiente.it entro il 30 giugno 2024.

La valutazione degli elaborati sarà curata da una giuria, composta da rappresentanti di Legambiente e dell’Arma dei Carabinieri, sulla base e nel rispetto dei seguenti criteri: correttezza e pertinenza rispetto al tema, creatività e originalità, incisività del messaggio.

Per ciascun ordine scolastico verranno premiati 2 elaborati, uno per ciascuna delle due macrocategorie.

Le info e il bando su: http://www.legambientescuolaformazione.it/