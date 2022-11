Femminicidio: per le donne e le ragazze il posto più pericoloso è la loro casa

Nel 2021, ogni ora nel mondo sono state uccise 5 donne o ragazze dalle loro famiglie o dai loro partner

[24 Novembre 2022]

Secondo il rapporto “Gender-related killings of women and girls: Improving data to improve responses to femicide/feminicide”, pubblicato da United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) e da Ending Violence Against Women Section dell’United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) alla viglia dell’International Day for the Elimination of Violence against Women che si celebra il 25 novembre, nel 2021, in media, ogni ora, nel mondo sono state uccise da qualcuno della loro stessa famiglia o dal loro partner 5 donne o ragazze.

Il rapporto è un orribile promemoria sul fatto che la violenza contro le donne e le ragazze è una delle violazioni dei diritti umani più pervasivi in tutto il mondo e rivela che «Di tutte le donne e ragazze uccise intenzionalmente lo scorso anno, circa il 56% è stato ucciso da partner intimi o altri membri della famiglia (45.000 su 81.000), a dimostrazione del fatto che la casa non è un luogo sicuro per molte donne e ragazze. Nel frattempo, l’11% di tutti gli omicidi maschili viene perpetrato nella sfera privata».

La direttrice esecutiva di UN Women, Sima Bahous, ha commentato: «Dietro ogni statistica sui femminicidi c’è la storia di una singola donna o ragazza per la quale abbiamo fallito. Queste morti sono prevenibili: gli strumenti e le conoscenze per farlo esistono già. Le organizzazioni per i diritti delle donne stanno già monitorando i dati e sostenendo il cambiamento delle politiche e della responsabilità. Ora abbiamo bisogno di un’azione concertata in tutta la società che soddisfi il diritto delle donne e delle ragazze di sentirsi e di essere al sicuro, a casa, per strada e ovunque».

I dati di quest’anno dimostrano anche che nell’ultimo decennio il numero complessivo di omicidi femminili è rimasto sostanzialmente invariato, sottolineando «L’urgenza di prevenire e rispondere a questa piaga con azioni più incisive». Anche se queste cifre sono allarmanti, UNPDC e UN Women ricordano che «La vera portata del femminicidio potrebbe essere molto più alta. Troppe vittime di femminicidio non vengono ancora conteggiate: date le incongruenze nelle definizioni e nei criteri tra i Paesi, per circa 4 donne e ragazze su 10 uccise intenzionalmente nel 2021, non ci sono informazioni sufficienti per identificarle come vittime di femminicidio, specialmente per quegli omicidi che avvengono nella sfera pubblica».

Per quanto riguarda le disparità regionali, mentre il femminicidio è un problema che riguarda ogni singolo Paese del mondo, il rapporto dimostra che «In numeri assoluti, nel 2021 l’Asia ha registrato il maggior numero di omicidi legati al genere nella sfera privata, mentre le donne e le ragazze erano più a rischio di essere uccisi dai loro partner intimi o da altri membri della famiglia in Africa». Nel 2021, il tasso di omicidi legati al genere nella sfera privata è stato stimato a 2,5 ogni 100.000 donne in Africa, rispetto a 1,4 nelle Americhe, 1,2 in Oceania, 0,8 in Asia e 0,6 in Europa.

E i risultati del rapporto suggeriscono che «L’’inizio della pandemia di COVID-19 nel 2020 ha coinciso con un aumento significativo degli omicidi legati al genere nella sfera privata nel Nord America e in una certa misura nell’Europa occidentale e meridionale».

Ma UNODC e UN Women evidenziano che «Gli omicidi legati al genere, così come altre forme di violenza contro donne e ragazze, non sono inevitabili. Possono e devono essere prevenuti, con una combinazione di identificazione precoce delle donne vittime di violenza, accesso a sostegno e protezione incentrati sulle sopravvissute, garantendo che la polizia e i sistemi giudiziari siano più sensibili ai bisogni delle sopravvissute, e prevenzione primaria affrontando il problema cause profonde della violenza contro le donne e le ragazze, anche attraverso la trasformazione del machismo dannoso, delle norme sociali, l’eliminazione delle disuguaglianze di genere strutturali e degli stereotipi di genere. Rafforzare la raccolta di dati sui femminicidi è un passo fondamentale per informare politiche e programmi volti a prevenire ed eliminare la violenza contro donne e ragazze».

Il rapporto contribuirà a informare i 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere di quest’anno, una campagna internazionale che prende il via il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e durerà fino al 10 dicembre, Giornata dei diritti umani. La campagna annuale prevede centinaia di eventi in tutto il mondo per accelerare gli sforzi per porre fine alla violenza contro donne e ragazze. Il tema globale della campagna UNITE del segretario generale dell’Onu di quest’anno è “UNITE! Attivismo per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze” e invita governi e partner a mostrare la loro solidarietà ai movimenti e alle attiviste per i diritti delle donne e invita tutti a unirsi al movimento globale per porre fine alla violenza contro le donne, una volta per tutte.

Da quando nel 2021 si è tenuto il Generation Equality Forum, UN Women e i suoi partner, compresa l’Action Coalition on Gender-based violence, sono stati in prima linea negli sforzi per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze e la Coalizione ha già ottenuto alcuni importanti successi, come in Kenya, dove il governo si è impegnato in una serie di azioni per affrontare questo problema, e nell’ultimo anno ha raccolto dati sulla violenza di genere e istituito un numero verde di emergenza per l’assistenza in caso di violenza di genere ed emergenze generali. 54 rifugi privati ​​e centri di soccorso per donne ora operano in 18 contee del Kenya. Safetipin ha collaborato in diverse città in tutto il mondo per garantire che gli interventi urbani sensibili al genere funzionino verso città più sicure e più inclusive. A Delhi, i dati geolocalizzati sulla sicurezza delle donne sono stati utilizzati per migliorare l’illuminazione in oltre 5.000 località della città.

La direttrice esecutiva dell’UNODC, Ghada Waly, ha concluso: «Nessuna donna o ragazza dovrebbe temere per la propria vita a causa di ciò che è. Per fermare tutte le forme di omicidi di donne e ragazze legate al genere, dobbiamo contare ogni vittima, ovunque, e migliorare la comprensione dei rischi e dei motivi del femminicidio in modo da poter progettare una prevenzione migliore e più efficace e risposte di giustizia penale. L’UNODC è orgogliosa di lanciare con UN Women lo studio sul femminicidio del 2022 per stimolare l’azione globale e per complimentarsi con gli sforzi delle organizzazioni per i diritti delle donne in tutto il mondo per porre fine a questo crimine».