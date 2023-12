Continue violazioni dei diritti umani in Nicaragua

Sotto accusa anche le consultazioni per il progetto Bio-CLIMA finanziato dal Green Climate Fund

[20 Dicembre 2023]

Intervenendo al Consiglio dell’High Commissioner for Human Rights (HCHR), Nada Al-Nashif. vice Alto Commissario Onu per i diritti umani, ha denunciato che «Il nostro Ufficio continua a documentare le gravi violazioni dei diritti umani avvenute in Nicaragua dal 2018. Resto scoraggiata dalla mancanza di azioni volte a prevenire tali violazioni e dal continuo allontanamento del governo dai diritti umani, dalla regola del diritto e di altri principi democratici fondamentali. Leader politici e indigeni, membri della Chiesa cattolica, difensori dei diritti umani, giornalisti e altri individui sono stati sistematicamente presi di mira dal governo per aver espresso opinioni diverse. Molti sono in esilio, senza possibilità di ritorno. Coloro che rimangono in Nicaragua sono costantemente minacciati o affrontano una serie di gravi violazioni dei diritti umani e l’impunità è la norma».

Un atto di accusa pesantissimo contro il regime di Daniel Ortega e di sua moglie Rosario Murillo che hanno trasformato le speranze socialiste del sandinismo in un incubo autoritario che spesso prende di mira molti dei loro stessi ex compagni del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Al-Nashif ha detto che in Nicaragua «Il governo continua a perseguitare coloro che potrebbero portare una visione alternativa nella sfera pubblica e ad estendere ulteriormente il controllo politico sulla costa caraibica del Nicaragua. In questo contesto, il 3 ottobre le autorità hanno arbitrariamente cancellato lo status giuridico di Yatama, il principale partito politico indigeno e degli afro-discendenti del Paese. Inoltre, i suoi due rappresentanti all’Assemblea nazionale sono stati privati ​​della libertà dalla polizia senza mandato di arresto e senza giusto processo. Il nostro Ufficio è preoccupato per la salute e l’integrità fisica di uno di loro, un uomo di 71 anni, di cui non si conoscono né la sorte né il luogo in cui è stato arrestato il 28 settembre 2023 a Bilwi, in una situazione che equivale a sparizione forzata. L’altro membro arrestato dell’Assemblea Yatama è stato condannato a 8 anni di carcere il 13 dicembre per aver compromesso l’integrità nazionale e diffuso notizie false, in un procedimento privo del giusto processo e delle garanzie giudiziarie. In seguito a questi arresti, i loro seggi nell’Assemblea nazionale sono stati illegalmente riassegnati al partito al potere. Tali misure destano particolare preoccupazione nel contesto delle prossime elezioni regionali nella costa caraibica previste per marzo 2024».

Ma l’HCHR è anche preoccupato per come sono state effettuate ad agosto le 69 consultazioni 5.550 persone in rappresentanza di 23 territori indigeni per un periodo di sei settimane per ottenere il consenso per il progetto Bio-CLIMA, finanziato dal Green Climate Fund, consultazioni segnate da «Mancanza di accesso a informazioni sufficienti sul progetto e sui suoi rischi» e «Dall’indebita pressione esercitata sulle popolazioni indigene affinché forniscano il loro consenso al progetto senza il tempo sufficiente per la deliberazione, rilevando che le consultazioni si sono svolte in presenza di forze armate poliziotti. Qualsiasi consultazione di questo tipo dovrebbe svolgersi nel pieno rispetto delle leggi e degli standard internazionali sui diritti umani, anche in relazione al consenso libero, preventivo e informato».

La Al-Nashif ha evidenziato che «Purtroppo, le restrizioni allo spazio civico continuano, con ripetuti casi di detenzione arbitraria contro coloro che esercitano le proprie libertà fondamentali. Secondo fonti della società civile, 17 donne e 54 uomini, tra cui oppositori politici e difensori dei diritti umani, rimangono detenuti arbitrariamente. Secondo quanto riferito, alcuni processi penali si svolgono senza la presenza fisica degli imputati, che partecipano solo tramite videochiamata, e senza assistenza legale. Il nostro Ufficio ha documentato segnalazioni di torture in detenzione, nonché informazioni su minacce contro i prigionieri e i loro parenti che li avvertono di non denunciare le condizioni di detenzione. Esemplare dell’attuale ambiente coercitivo è il caso di una donna arrestata lo scorso aprile semplicemente per aver stampato una maglietta con lo slogan “Viva Nicaragua libre”. È stata privata per due mesi del diritto alle visite dei familiari. Adesso può ricevere la visita dei suoi figli di 1 anno e di 8 anni solo una volta al mese per 45 minuti, entrambi devono viaggiare per 4 ore per raggiungere il carcere “La Esperanza”. Il nostro Ufficio ha inoltre documentato l’arresto arbitrario di quattro persone, tra cui tre studenti, che protestavano pacificamente contro la chiusura dell’Università Centroamericana. Gli individui sono stati giudicati colpevoli di reati di droga lo scorso novembre in procedimenti che mancavano del giusto processo e del rispetto del diritto al giusto processo. Un uomo di 70 anni che criticava verbalmente il governo nel suo negozio è stato arrestato e fatto sparire con la forza per oltre un mese. Alla fine di novembre è stato arrestato anche un accademico che criticava il governo tramite il suo account sui social media e del quale non si conosce la sorte».

Intanto il governo degli Ortega, che ha dichiarato il Nicaragua repubblica cristiana e socialista e che vieta l’aborto, continua a perseguitare la Chiesa cattolica e la vice Alto Commissario Onu per i diritti umani ha ricordato che «Le limitazioni all’esercizio del diritto alla libertà di manifestare la propria religione imposte dalle autorità sono incompatibili con gli obblighi del Nicaragua ai sensi del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il nostro Ufficio è stato informato del divieto di dire diverse messe cattoliche, anche nel giorno di Ognissanti. Anche se accogliamo con favore il rilascio di dodici preti cattolici nell’ottobre 2023, essi hanno dovuto essere trasferiti alla Santa Sede nell’ambito di un accordo tra le autorità e il Vaticano per il loro rilascio. Nel frattempo, monsignor Álvarez (il vescovo di Matagalpa, ndr) resta detenuto nel carcere “La Modelo”. Nonostante le recenti informazioni sulla sua situazione rilasciate dal governo, le sue condizioni carcerarie violano gli standard internazionali, poiché continua a essere sottoposto a un prolungato isolamento, con sporadiche visite familiari, privato di cibo sufficiente, cure mediche adeguate o materiale di lettura».

Gli Ortega e la loro cricca di ex rivoluzionari continuano anche a perseguitare gli avversari politici. Come spiega la Al-Nashif, «Il rifiuto dell’ingresso in Nicaragua di cittadini percepiti dal governo come dissidenti politici e delle loro famiglie, documentato in 30 casi da giugno, ha portato in molte occasioni alla separazione forzata dei bambini dai loro genitori. Il nostro Ufficio continua a documentare le violazioni contro i nicaraguensi privati ​​della loro nazionalità e delle loro proprietà, inclusi almeno 5 sequestri di proprietà da settembre. La confisca dei risparmi di una vita, a volte, ha gettato molti in difficoltà economiche e in situazioni precarie nei paesi terzi. La presunta rimozione arbitraria del presidente della Corte Suprema e di centinaia di funzionari del sistema giudiziario illustra ancora una volta le preoccupazioni costantemente sollevate nei rapporti precedenti riguardo a un sistema giudiziario che è stato a lungo controllato dall’esecutivo attraverso nomine e licenziamenti arbitrari e utilizzato per criminalizzare il dissenso, in particolare dal 2018».

Nonostante la richiesta del Consiglio dell’HCHR, il governo del Nicaragua ha rifiutato di collaborare con il sistema internazionale dei diritti umani dell’Onu, in particolare, a ottobre, quando il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) ha esaminato i rapporti periodici del Nicaragua e il rappresentante del Nicaragua si è rivolto brevemente al Comitato con un linguaggio inappropriato, accusandolo di voler screditare il governo Ortega.

La Al-Nashif ha concluso: «Ogni giorno il Paese si allontana dai diritti umani, aggravando la sofferenza delle persone, innescando l’esodo dei giovani e minando il futuro della democrazia pubblica. istituzioni. Invito il Nicaragua a invertire immediatamente questa rotta e a introdurre cambiamenti fondamentali che siano nell’interesse del suo popolo, ancorato ai diritti umani. C’è speranza. I difensori dei diritti umani in Nicaragua e in esilio continuano a lavorare instancabilmente per un futuro migliore. Ma hanno bisogno del sostegno costante della comunità internazionale. Vorrei concludere ricordando al Governo che si è ripetutamente impegnato davanti alla comunità internazionale a rispettare i principi e gli scopi delle Nazioni Unite, che includono la promozione e l’incoraggiamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti. Invito il governo, ancora una volta, ad accettare la nostra offerta di dialogo autentico e assistenza tecnica per superare la crisi dei diritti umani che ha travolto il Nicaragua dal 2018».