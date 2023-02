Caccia selvaggia: l’Ue minaccia la procedura di infrazione. Pesante lettera con richiesta di spiegazioni al governo Meloni

Danilo Selvaggi: «Avevamo ragione a denunciare la sciatteria della "legge di Natale", regalo a Coldiretti, armieri e cinghialai»

[1 Febbraio 2023]

Come avevano profetizzato le associazioni ambientaliste e animaliste, denunciando profili di incostu ituzionalità e di contrasto con le direttive europee habitat e uccelli e con la nuova legge europea sulla biodiversità, a Bruxelles non hanno preso per niente bene la nuova normativa “caccia selvaggia” approvata dal governo italiano che prevede che le doppiette possano sparare per tutto l’anno anche dentro le aree protette e nelle aree urbane.

Infatti, secondo quanto scrive sulla sua pagina Facebook il direttore della LIPU Danilo Selvaggi, «Una pesantissima lettera è stata da poco trasmessa dalla Commissione europea all’Italia. L’Europa chiede spiegazioni sulla nuova legge per la “caccia (di controllo) tutto l’anno”, avverte della necessità di rispettare i paletti delle direttive comunitarie e apre persino un capitolo sulla mancata tutela degli uccelli nella caccia ordinaria, vedasi specie in sofferenza e caccia a gennaio, in fase di migrazione prenuziale. Non solo: la Commissione fa presente che senza il rispetto di questi paletti l’esito è la procedura di infrazione. Evidentemente avevamo ragione a denunciare la sciatteria della “legge di Natale”, regalo a Coldiretti, armieri e cinghialai, e abbiamo ragione, in generale, a denunciare la pessima, veramente pessima gestione della caccia in Italia. E non finisce qui».