Biodiversità e diritti umani: i 13 doveri degli Stati

La protezione dei diritti umani e della biodiversità è inscindibile e passa per la diminuzione delle diseguaglianze

[5 Luglio 2021]

La perdita di biodiversità senza precedenti, l’inquinamento, i cambiamenti climatici e l’aumento delle malattie zoonotiche hanno dimostrato la relazione simbiotica tra uomo e natura. Il diritto umano a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, così come altri diritti umani, possono essere realizzati solo dove la biodiversità prospera e gli ecosistemi sono sani.

Gli obblighi degli Stati a occuparsi del rapporto tra diritti umani e biodiversità derivano dalle leggi internazionali sui diritti umani, come l’International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), l’International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) e la Convention on Biological Diversity (CBD). L’United Nations environment programme (Unep) ricorda chew, in base a questi impegni e alle responsabilità che comportano, gli Stati sono obbligati a fare 13 cose fondamentali.