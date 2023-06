Dall’Ispra alla Eea: Stefano Laporta nominato vicepresidente dell’Agenzia europea dell’ambiente

«Porterò avanti anche in questa veste il mio impegno per rafforzare la posizione del Paese nel contesto comunitario e per accelerare il passo nel percorso verso la sostenibilità»

[15 Giugno 2023]

L’Agenzia europea dell’ambiente (Eea), deputata a fornire informazioni indipendenti e qualificate sull’ambiente per conto dell’Ue, ha rinnovato i propri vertici eleggendo l’italiano Stefano Laporta alla vicepresidenza con un incarico triennale.

Laporta, già avvocato e prefetto, dal 2017 è alla guida – nel ruolo di presidente – sia dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sia del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa).

La sua candidatura alla vicepresidenza dell’Eea ha registrato un ampio consenso nel management board dell’Agenzia, con 26 voti su 29; si conferma così la presenza dei vertici dell’Ispra in rappresentanza dell’Italia all’interno dell’organo apicale della Eea.

«Onorato di questa nomina – commenta Laporta – ringrazio il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin per il sostegno, e Alessandro Bratti, già direttore di Ispra, per il lavoro svolto. Porterò avanti anche in questa veste di vicepresidente Eea il mio impegno per rafforzare la posizione del Paese nel contesto comunitario e per accelerare il passo nel percorso verso la sostenibilità».