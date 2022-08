Crisi climatica, in Toscana tempeste di vento con raffiche fino a 140 chilometri orari

Giani: «Ho attivato la procedura per dichiarare al più presto lo stato d’emergenza regionale e auspicabilmente quella nazionale»

[18 Agosto 2022]

Mentre scriviamo un ampio fronte temporalesco, caratterizzato da forti raffiche di vento, sta abbandonando la Toscana – dove comunque altri temporali sono attesi tra il pomeriggio e la notte –, dopo aver attraversato l’intero centronord italiano lasciandosi dietro morti, feriti e ingenti danni al territorio.

Al momento a Lucca e a Carrara si registrano due vittime, in entrambi i casi colpite da alberi divelti dalle raffiche di vento durante il temporale. Nell’area di Massa invece un uomo risulta ferito dopo essere stato colpito alla testa da materiali divelti da una tromba d’aria, mentre Firenze conta altri due feriti e la linea 1 della tramvia è parzialmente bloccata, a causa dei danneggiamenti provocati dalla caduta di due alberi.

«La nostra macchina della Protezione civile sta già intervenendo in molte zone della Toscana, a seguito della forte ondata di maltempo con raffiche di vento arrivate fino a 140km/h», dichiara a caldo il presidente Eugenio Giani, per poi aggiungere che «le conseguenze del maltempo di queste ore sono gravi con feriti e decessi, per questo ho attivato la procedura per dichiarare al più presto lo stato d’emergenza regionale e auspicabilmente quella nazionale. Ho appena parlato con Fabrizio Curcio, Capo della Protezione Civile nazionale per unire tutte le forze nell’aiutare le popolazioni colpite».

Nel frattempo l’allerta meteo (codice giallo) per rischio idrogeologico e forti temporali è stata estesa fino alle ore 20 di domani 19 agosto, dopo essere stata diramata ieri dalla Sala operativa della protezione civile regionale.