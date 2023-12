Rivoluzione verde in ufficio: come i gadget sostenibili di Concetto è stanno trasformando il branding aziendale

Una ventata di aria fresca nel panorama della regalistica aziendale

[27 Dicembre 2023]

In un mondo che si evolve rapidamente, in cui ascoltare la voce della Terra diventa sempre più urgente, la sostenibilità ambientale si è trasformata in una priorità inderogabile. In questo scenario, le aziende, grandi e piccole, sono chiamate a svolgere un ruolo cruciale. Infatti, non sono solo le grandi strategie a fare la differenza, ma anche i piccoli gesti quotidiani, uno fra tutti: la scelta di gadget aziendali ecologici. È in questa dimensione che Concetto è, distributore italiano di oggettistica aziendale online, prova a fare la sua parte, portando consapevolezza, impegno e responsabilità ambientale in un settore non sempre attento all’innovazione sostenibile.

L’impegno di Concetto è nasce da un’immagine: quella di spazi aziendali, sociali e familiari in cui ogni oggetto racconta una storia di sostenibilità e in cui i classici articoli pensati per rendere più memorabile un brand o un evento si trasformano in messaggeri di un futuro più verde. Attraverso una gamma di prodotti ecosostenibili che spaziano dal convenzionale all’innovativo, realizzati con materiali ecologici e processi produttivi responsabili, Concetto è prova a portare una ventata di aria fresca nel panorama della regalistica aziendale. Ogni scelta fatta da Concetto è rappresenta un passo verso un acquisto più consapevole, in grado di ridurre l’impatto ambientale e favorire la circolarità elevando al tempo stesso il profilo del brand.

Qualche esempio? Le borracce personalizzate riutilizzabili, le shopper in cotone organico per la spesa, i portachiavi realizzati con bucce di mela. Ma anche oggetti innovativi come i gadget piantabili – biglietti da visita, fogli, matite e cartoline che al termine della loro vita utile possono essere interrati per far crescere fiori e piante- o la matita Infinity in bambù, che ha una durata pari a quella di ben 100 matite tradizionali. E che dire della penna eterna senza inchiostro, che è in grado di scrivere grazie a un affascinante processo di ossidazione tra la carta e la punta metallica?

Prodotti di questo tipo, sono molto più che oggetti d’uso quotidiano: rappresentano la possibilità concreta di pensare e utilizzare solo strumenti che non generano rifiuti e che, di conseguenza, non fanno male alle persone e all’ambiente. La possibilità di personalizzare questi prodotti con il logo aziendale li trasforma poi in strumenti di marketing vivaci ed efficaci, che comunicano un impegno autentico verso il pianeta.

Includendo questi prodotti nel suo assortimento, Concetto è ha scelto dunque di evolversi da fornitore di gadget aziendali a partner strategico per aziende che desiderano abbracciare un futuro più verde. Una scelta importante e un invito a riflettere su come anche un semplice gadget possa contribuire a plasmare un mondo più sostenibile.

(Publiredazionale)