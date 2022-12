Capodanno sostenibile: 5 buone pratiche per salvaguardare l’ambiente

[20 Dicembre 2022]

I festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno rappresentano spesso un’ottima occasione per trascorrere dei momenti felici con amici e parenti. Ma, a volte, si tende a spendere più del necessario e a sprecare risorse. Però niente paura: fai ancora in tempo a celebrare il Capodanno in modo sostenibile. Ecco cinque suggerimenti per accogliere il nuovo anno in modo green. Continua a leggere per saperne di più.

Rendi la tua casa festosa grazie all’arte del riciclo

Come sempre, la tavola del cenone è piena di bottiglie e stoviglie monouso. Non sai come “riciclare” la plastica in modo creativo? Nessun problema. Puoi trasformare le bottiglie di plastica colorate in graziosi vasi da fiori, o usare i tappi per decorare le pareti con cuori, stelle o forme geometriche a tua scelta. La tecnica del patchwork ti permetterà di realizzare dei tappeti e dei cuscini per divani che stupiranno i tuoi ospiti, usando gli scampoli di tessuto che non hai mai saputo sfruttare.

Fai dei regali eco-friendly in tutto e per tutto

Se ci sono dei doni che hai ricevuto e non hai apprezzato, potresti regalarli a qualcun altro, risparmiandoti così delle estenuanti corse nei negozi. Come regola generale, è consigliabile cercare di conservare quanta più carta regalo possibile dai regali che ti sono stati fatti, in modo da riutilizzarla per quelli che farai, ma se c’è necessità di acquistarne di nuova, allora punta sui rotoli di carta riciclata.

Illumina con un occhio alla bolletta

Lo spreco energetico non è qualcosa di conveniente, né a Capodanno né in ogni altro periodo dell’anno. Per questo motivo, ti raccomandiamo di acquistare delle lampadine e delle luci a LED, disponibili sul mercato in svariate forme e colori, per decorare sia l’interno che l’esterno della tua abitazione. Non contengono sostanze inquinanti ed emettono bassissime quantità di raggi UV, e inoltre sono più luminose rispetto alle lampadine tradizionali!

Acquista articoli che durino più a lungo

Ora che il Natale è passato, iniziamo a sognare il Nuovo Anno. Dobbiamo pensare al futuro e a come possiamo contribuire a migliorarlo. La soluzione più semplice da attuare è quella di comprare meno e meno spesso. Quando vai a fare la spesa, assicurati di comprare cose che durino. Quel rotolo di asciugamani di carta non durerà più di una settimana, quindi perché non acquistare asciugamani di cotone? Prima di mettere qualcosa nel carrello, chiediti se hai davvero bisogno di quel prodotto o se può essere sostituito con qualcosa che duri più a lungo e che non danneggi l’ambiente.

Prediligi dei giochi di luci

I laser show sono un’alternativa meno rumorosa e fastidiosa rispetto ai fuochi d’artificio. Sul mercato, esistono diverse attrezzature a prezzi convenienti che non vi faranno rimpiangere questa scelta. Inoltre, la polvere pirica rilasciata nell’aria causa un maggior inquinamento atmosferico rispetto alle luci emanate dai proiettori laser che trovi sia nei negozi che online in varie forme, a partire da quella sferica che crea un’atmosfera da pista da ballo.

(Publiredazionale)