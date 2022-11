BlackFriday e sostenibilità: le aziende che cambiano. L’operazione BlackOut di ULTRASOUNDtech™

[16 Novembre 2022]

Il prossimo 25 novembre si celebra il Black Friday, una giornata nata con l’intento di offrire prodotti a prezzi scontati in vista dello shopping natalizio.

Nel corso degli anni, tuttavia, quella che era una giornata dedicata alle offerte si è trasformata in un’apologia del consumismo: il Black Friday non è più stato solo un giorno per fare compere, ma un periodo in cui l’incontro tra domanda e offerta si fa particolarmente intenso. Con disastrose ripercussioni sull’ambiente.

L’impennata dei consumi che si verifica durante il periodo del Black Friday, infatti, ha un impatto ambientale e sociale devastante. L’incremento della domanda determina uno stress produttivo che si traduce inuna concentrazione nello sfruttamento delle risorse naturali e nel peggioramento delle condizioni dei lavoratori delle fabbriche dei paesi in via di sviluppo, già provati da stipendi da fame e turni di lavoro massacranti.

Anche dal punto di vista logistico, il Black Friday causa un aumento dell’inquinamento, con le emissioni di CO2 dovute al trasporto e alla consegna delle merci che impone per di più, l’utilizzo di enormi quantità di plastica per gli imballaggi spesso smaltite co superficialità o non smaltite affatto.

In questo contesto, è importante che il mondo dell’economia si faccia portatore di un sistema di valori volto a dare il buon esempio, optando per soluzioni in grado di conciliare basso impatto ambientale e giusto profitto.

Tra queste, ULTRASOUNDtech™, azienda lombarda specializzata nell’ingegnerizzazione e commercializzazione di prodotti antiparassitari e anti-infestanti basati sulla tecnologia a ultrasuoni, ha dato vita ad un’iniziativa volta a promuovere un modello di business più sostenibile.

In anticipo rispetto al Black Friday: dal 25 ottobre al 21 novembre, ULTRASOUNDtech™ ha offerto ai propri clienti la possibilità di acquistare prodotti in offerta al 20%. La cifra risparmiata sarà poi colmata dall’azienda e destinata a piantare una foresta aziendale su Treedom, la piattaforma che consente di piantare alberi a distanza.

Tra le specie che popoleranno la foresta di ULTRASOUNDtech™ su Treedom c’è anche l’albero di Neem, una pianta che ha un significato speciale per l’azienda, dal momento che è un insetto repellente naturale, contribuisce alla lotta contro la desertificazione, grazie alla sua folta chioma che offre molta ombra, mantenendo così sufficientemente umido il terreno, e assorbe fino a 900 kg di CO2 per unità.

Oltre alla foresta aziendale su Treedom, ULTRASOUNDtech™ ha risposto al Black Friday 2022 con un’altra iniziativa speciale, che è stata ribattezzata BlackOut. Durante la settimana del Black Friday, dal 21 al 30 novembre, l’azienda chiuderà le serrande – virtuali – disattivando le funzionalità dell’e-commerce.

L’iniziativa BlackOut rappresenta una scelta coraggiosa e controcorrente: alla settimana dedicata allo shopping più selvaggio, ULTRASOUNDtech™ si contrappone con l’impossibilità di effettuare acquisti.

Tramite l’iniziativa, l’azienda vuole puntare i riflettori sul grave impatto ambientale causato dal Black Friday, inducendo gli utenti a riflettere circa le proprie scelte di consumo e forzandoli ad effettuare scelte consapevoli.

L’accelerazione del riscaldamento globale, il deterioramento degli ecosistemi, gli eventi estremi dovuti all’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali sono tutti segnali che le attività umane stanno causando al Pianeta danni forse irrimediabili. L’inversione di rotta è ancora possibile, solo attraverso un coinvolgimento di tutti gli attori della scena politica, economica e culturale in uno spirito di collaborazione verso un obbiettivo comune. Una sfida dura e mai come ora imminente che necessita della partecipazione attiva di tutti.

(Publiredazionale)