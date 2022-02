Unione europea e Ioc Unesco insieme per l’alfabetizzazione oceanica (VIDEO)

Azioni e campagne collettive per rendere cittadini e comunità più alfabetizzati sull'oceano

[1 Febbraio 2022]

Oggi prende il via una partnership tra Direzione generale degli affari marittimi e della pesca dell’Unione europea (DG Mare) e Intergovernmental Oceanographic Commission dell’Unesco (Ioc) a sostegno della EU4Ocean coalition, l’iniziativa di alfabetizzazione oceanica a livello dell’Ue messa in piedi dall’Unione europea.

Ed è prioprio l’IOC Unesco a spiegare il perché di questa partnership: «L’istruzione e la conoscenza ci danno il potere di comprendere il mondo che ci circonda e di prendere le decisioni giuste. Allo stesso modo, l’educazione oceanica ci dà il potere di comprendere il legame tra le nostre azioni e la salute dei nostri oceani e quindi agire in modo più responsabile nei confronti del pianeta blu e delle sue risorse. Condividendo l’obiettivo comune di promuovere l’alfabetizzazione oceanica tra i cittadini di tutte le età, la Commissione europea e l’IOC Unesco collaborano per massimizzare l’impatto e la visibilità di EU4Ocean, promuovendo così l’educazione oceanica in tutta l’Ue e oltre».

Il nuovo partenariato iscriverà EU4Ocean e le sue comunità, in particolare la Platform of members, il Youth for Ocean Forum e il Network of European Blue Schools all’United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Infsatti, il 2021 ha segnato l’inizio del Decennio delle Nazioni Unite per la scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di invertire il declino della salute degli oceani. L’IOC Unesco ha ricevuto dall’Assemblea Generale dell’Onu il mandato di «coordinare l’attuazione del Decennio oceanico, invitando la comunità oceanica globale a lavorare insieme nella scienza e nella tecnologia oceanica per co-progettare e arrivare insieme all’oceano di cui abbiamo bisogno per il futuro che vogliamo!»

La DG Mare aggiunge che «Questa cooperazione fornisce un quadro per l’attuazione delle attività di alfabetizzazione oceanica della coalizione EU4Ocean nei prossimi 3 anni che punta a: promuovere e facilitare ulteriormente l’adozione dell’alfabetizzazione oceanica, perseguita dalla coalizione e dalle sue comunità in tutta Europa ma anche oltre, su scala internazionale; migliorarne l’impatto e la visibilità; ampliare la portata della coalizione; autorizzare la società in generale a intraprendere azioni per l’oceano contribuendo alle iniziative e alle campagne collettive della coalizione EU4Ocean e rendendo i cittadini e le comunità più alfabetizzati sull’oceano.

L’alfabetizzazione oceanica ha un ruolo di primo piano nel piano di attuazione del decennio oceanico e fa parte di uno dei 7 risultati del decennio oceanico, “Un oceano coinvolgente e stimolante” ed è una delle 10 sfide del decennio oceanico che verranno utilizzate per riunire la comunità internazionale. E’ stato sviluppato anche un quadro d’azione per l’alfabetizzazione oceanica per il decennio oceanico per stabilire un’ambizione collettiva per l’alfabetizzazione oceanica per tutto il decennio. Numerosi programmi di punta, tra cui il programma Ocean Literacy With All, guidato dall’IOC Unesco, stanno già lavorando per raggiungere questi obiettivi.

La DG Mare conclude: «La cooperazione con l’IOC Unesco sosterrà e rafforzerà le attività della coalizione e il raggiungimento dei suoi obiettivi generali, mobiliterà gli stakeholders e le darà visibilità, creerà sinergie con l’Ocean Decade incoraggiando e facilitare i collegamenti ai programmi Decade approvati, incluso il programma Ocean Literacy With All, guidato dalll’IOC Unesco, e fsvorendore l’approvazione di iniziative e attività come Ocean Decade Actions. Inoltre, il progetto faciliterà l’accesso alle reti dell’Unesco, in particolare quelle relative alle scienze marine, alla sostenibilità, ai cambiamenti climatici e all’istruzione in generale. Il contributo finanziario della CE all’IOC Unesco finanzierà l’attuazione delle azioni concordate nel periodo dei prossimi tre anni».