Sopra l’inferno, un funambolo zen: nelle colline geotermiche un’estate all’insegna dell’arte

Sabato 8 luglio doppio appuntamento col Festival, a Larderello e Monterotondo Marittimo

[5 Luglio 2023]

Nel Festival delle colline geotermiche, che fino al 13 agosto animerà l’estate della Toscana dal cuore caldo, è tutto pronto per il doppio appuntamento di sabato 8 luglio, a Larderello e Monterotondo Marittimo.

Alle ore 19:00 l’Arena geotermica – realizzata da Enel green power nella torre refrigerante dismessa della Centrale 3 di Larderello – tornerà protagonista ospitando la prima nazionale dello spettacolo aereo “Sopra l’inferno”, nel corso della quale si esibirà il funambolo zen Andrea Loreni: è l’unico italiano specializzato in traversate a grandi altezze, nato a Torino nel 1975 e laureato in filosofia teoretica, ha poi proseguito i suoi studi in Giappone. L’intuizione dell’assoluto avuta sui cavi alti lo ha avvicinato infatti alla pratica della meditazione, che ha approfondito al monastero Sogen-Ji di Okayama.

A Larderello proporrà una performance in simbiosi col territorio, accompagnata non a caso dalle voci del soprano Greta Buonamici e della Corale di Valle. Lo spettacolo durerà 1 ora e sarà con posti limitati, è dunque consigliata la prenotazione biglietto unico da 5€).

Al Parco delle Biancane di Monterotondo Marittimo, invece, nell’ambito degli eventi di luglio promossi dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni di promozione del territorio, sempre sabato 8 luglio alle ore 21:30 si terrà il tributo ai Queen con la band Great Queen Rats. La serata sarà preceduta da un buffet, in collaborazione con Enel green power, nell’area del tirassegno adiacente l’ingresso del Parco.

I biglietti per Sopra l’inferno sono acquistabili online, agli uffici turistici di Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina, oppure al Teatro dei Coraggiosi (Pomarance) o al Teatro Florentia (Larderello).

Per info e prenotazioni chiamare o inviare Whatsapp o sms al +39 334 269 8007 / +39 320 562 6356 / o scrivere a prenotazioni@officinepapage.it – www.officinepapage.it.