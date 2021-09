Il 29 e 30 settembre in Fortezza Medicea l’evento “ConversAzioni”

Siena, dieci anni di carbon neutrality: il futuro del clima è già qui

Bastianoni: «Crediamo più nella forza dell’esempio, che mostri che la “transizione” è a portata di mano e vantaggiosa per tutti, che nel semplice ribadire la gravità della crisi climatica»

[28 Settembre 2021]

A Milano inizia oggi Youth4Climate, la conferenza del giovani sul clima che apre la strada alla pre-Cop26, un primo assaggio della cruciale conferenza Onu che si terrà a Glasgow a novembre per aggiornare le trattative internazionali sulla lotta alla crisi climatica. Le premesse però non sono delle migliori: «Ho le stesse aspettative di molti altri incontri, molte parole», è il laconico commento rilasciato oggi dall’attivista Greta Thunberg.

Resta impellente passare dalle chiacchiere all’azione, e su questo fronte è un altro territorio italiano a indicare la strada: quello di Siena, carbon neutral – nei fatti, non solo a parole – già da dieci anni.

Un traguardo straordinario che si celebrerà il 29 e 30 settembre in Fortezza Medicea, con una kermesse organizzata dall’Alleanza territoriale carbon neutrality Siena, fondata nel 2017 da Fondazione Mps, Provincia di Siena, Università di Siena, Comune di Siena e Regione Toscana.

L’appuntamento non a caso s’intitola “ConverAzioni”, perché Siena oltre a spendere accalorati discorsi sulla crisi climatica in corso può permettersi di mettere in campo anche la forza dell’esempio. Il territorio provinciale rappresenta la prima e finora unica area vasta d’Europa dove le emissioni antropiche di gas serra si sono ridotte abbastanza da permettere agli ecosistemi locali di assorbirle completamente – con un bilancio certificato ISO 14064 dall’Ateneo locale –, e anche di più. L’ultimo Bilancio dei gas serra sul territorio provinciale (2019) mostra infatti un assorbimento pari al 101%.

In quest’ottica “CoversAzioni” non sarà dunque solo un’occasione per celebrare i primi 10 anni di carbon neutrality senese, ma soprattutto «un momento di dialogo con i territori, le aziende e le componenti della società civile che stanno facendo lo stesso percorso che ha fatto Siena negli anni. Da questo incontro – spiega Simone Bastianoni, presidente dell’Alleanza e docente dell’Ateneo senese – possono venire molti spunti per far migliorare ulteriormente il nostro territorio, le nostre aziende e i comportamenti dei nostri cittadini. Crediamo più nella forza dell’esempio, che mostri che la “transizione” è a portata di mano e vantaggiosa per tutti, che nel semplice ribadire la gravità della crisi climatica».

In quest’ottica le “ConversAzioni”, animate da relatori provenienti da tutt’Italia – e con la moderazione tra gli altri di greenreport.it – tratteranno esempi concreti ed esperienze costruttive per il futuro, partendo dalla prospettiva a livello nazionale e internazionale, per poi affrontare temi sulle possibili azioni da intraprendere, sul contributo che le imprese potrebbero dare, con uno sguardo alle future generazioni e alla loro educazione allo sviluppo sostenibile. Le riflessioni si estenderanno poi sulla pianificazione dei territori per la carbon neutrality, sull’economia circolare per la riduzione delle emissioni, oltre che sulla riduzione dell’impronta del cibo con, in conclusione, considerazioni sulle possibili soluzioni per un futuro carbon neutral.

La sera del 29 settembre (ore 21.30 in Fortezza Medicea) verrà inoltre dato spazio anche a un momento musicale, con il concerto live di Lorenzo Kruger: all’interno del cartellone di Vivi Fortezza 2021 l’ex leader dei Nobraino che darà vita a una performance dove ascoltare dal vivo anche le canzoni di “Singolarità”, il primo album solista del cantautore romagnolo.

Per partecipare all’evento “ConversAzioni carbon neutral” – qui il programma completo – è consigliata la registrazione preventiva su eventbrite.it, altrimenti è possibile seguire l’evento anche in streaming sulle pagine facebook di TvedoTV, Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena e Fondazione Mps e sul canale Youtube dell’Università degli Studi di Siena.