Second life, tutto torna: al via a Firenze la mostra delle 30 opere finaliste, tra arte e sostenibilità

Sarà inaugurata mercoledì 31 gennaio alle 16,45, presso il Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio

[15 Gennaio 2024]

Lo scorso novembre si sono chiuse le candidature per Second life, tutto torna, la terza edizione del contest nazionale promosso da Alia Multiutility per incrociare arte, giovani e sostenibilità. A partire dal 31 gennaio, si inizierà a scoprirne gli esiti: le 30 opere finaliste saranno esposte in mostra a Firenze.

Selezionate da una giuria qualificata, composta dai rappresentanti delle principali istituzioni culturali toscane, le 30 opere finaliste sono state realizzate da giovani artisti, tutti fra 18 e 28 anni di età, che si sono interrogati sul concetto di sostenibilità, sulla salvaguardia dell’ambiente e sul decoro urbano, ma anche sull’impegno nel dare una seconda vita alla materia in linea con le regole dell’economia circolare.

La prima mostra delle 30 opere finaliste si svolgerà appunto a Firenze, presso il Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio, e sarà inaugurata mercoledì 31 gennaio alle 16,45. In quell’occasione saranno anche annunciati i nomi dei tre artisti vincitori della nuova edizione di Second life, tutto torna.

Finora il progetto ha visto la partecipazione di circa duecento artisti italiani e stranieri, con opere in mostra in prestigiose location e centri espositivi a Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, Peccioli, Milano e Roma.