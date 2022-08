Rifiuti ingombranti, cosa sono e come gestirli

Si tratta di rifiuti che è possibile conferire direttamente presso i centri di raccolta, ma sono attivi anche servizi di ritiro gratuito: l’importante è non abbandonarli nell’ambiente

[22 Agosto 2022]

L’abbandono di rifiuti nell’ambiente è una delle piaghe che dà corpo all’inquinamento diffuso sui nostri territori, e in molti i casi si tratta di rifiuti di una certa mole, i cosiddetti rifiuti ingombranti costituiti ad esempio da mobili e arredi, grandi elettrodomestici, etc.

Tutti rifiuti che possono essere conferiti presso gli appositi centri di raccolta, come le isole ecologiche, ma per i quali è possibile anche rivolgersi direttamente ai gestori dei servizi d’igiene urbana.

Come spiega Gionni Ueid – il personaggio interpretato dal comico toscano Jonathan Canini, nella nuova campagna di comunicazione elaborata da Toscana circolare – basta davvero poco per fare la differenza e difendere l’ambiente: è sufficiente contattare il proprio gestore unico dei servizi d’igiene urbana, e concordare un appuntamento per il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti.

In tal caso sarà direttamente l’operatore incaricato a ritirarli presso il domicilio dell’utente: i rifiuti ingombranti arriveranno così al centro di raccolta, da dove potranno prendere la strada del recupero o dello smaltimento, a seconda delle possibilità.