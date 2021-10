Dal 7 al 9 ottobre eventi digitali e in presenza nel senese, in collaborazione con Sei Toscana

Ri-conoscere l’ambiente, torna il festival sull’economia circolare promosso da Sienambiente

Passiatore: «Riconoscere l’ambiente vuole contribuire a darne consapevolezza, grazie a una corretta informazione ambientale»

[5 Ottobre 2021]

Torna per l’VIII edizione, dal 7 al 9 ottobre, Ri-conoscere l’ambiente: il festival promosso da Sienambiente (in collaborazione con Sei Toscana) e dedicato all’economia circolare si svilupperà in un mix di eventi digitali e in presenza dislocati sul territorio senese, tra Siena, Poggibonsi e Abbadia San Salvatore.

«Avvicinare gli studenti e i cittadini ai temi ambientali con un linguaggio semplice e chiaro si è rivelata nel corso del tempo una formula vincente per un evento che quest’anno è giunto all’ottava edizione – spiega Claudio Passiatore, responsabile Comunicazione di Sienambiente – Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno parleremo di crisi climatica, riciclo, economia circolare e transizione ecologica con un taglio divulgativo, ma non superficiale. La sfida al cambiamento dell’attuale modello produttivo resa ancora più urgente dall’impatto della pandemia sulle nostre vite, riguarda tutti. Riconoscere l’ambiente vuole contribuire a darne consapevolezza grazie a una corretta informazione ambientale e a tante occasioni di riflessione utili a modificare o almeno a mettere in discussione molte nostre abitudini quotidiane».

Il primo appuntamento della manifestazione, che fa parte del programma del Festival dello sviluppo sostenibile promosso da Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), è in calendario giovedì 7 ottobre per la presentazione della nuova edizione di E-tour, la piattaforma educativa per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado: a illustrare ai 1.500 studenti già iscritti all’iniziativa i giochi, i tutorial e i tanti video degli impianti, ci sarà il cantautore Lorenzo Baglioni.

Tra gli appuntamenti centrali della kermesse spicca poi il racconto del corto “la Challange” – nato da un’iniziativa del Gruppo Iren, prodotto da Giffoni Innovation Hub e Unitalia – il cui protagonista, un bambino di 12 anni, sfida suo nonno in una “challenge” a chi compie buone pratiche come una buona raccolta differenziata o l’uso della bicicletta per brevi spostamenti

Spaziando infine alle di confronto sulle prospettive del Pnrr, venerdì 8 ottobre alle ore 10 Sienambiente racconterà le proprie attività di riciclo in una diretta on line nel corso del digital talk “Inside recycle: gli impianti di gestione rifiuti come opportunità per la transizione ecologica”. Durante la trasmissione diffusa sulle pagine Facebook, Linkedin e Youtube di Sienambiente, i relatori si confronteranno sul ruolo che gli impianti di riciclo possono ricoprire all’interno della transizione ecologica, ovvero il passaggio o la trasformazione da un sistema produttivo intensivo e non sostenibile dal punto di vista dell’impiego delle risorse, a un modello che invece fa della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, il proprio pilastro

Chiude il Festival, sabato 9 ottobre, lo spettacolo “Pianeta Terri” con Teresa Mannino andato sold out in pochissime ore.

Per consultare il programma completo dell’iniziativa www.riconoscerelambiente.it.